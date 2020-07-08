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    Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir

    Beyaz grafenden ayrıştırılan şekilsiz bor nitrit materyali; yarı lietkenlerde elektrik çakışmasını önleyecek derecede güçlü elektrik ve mekanik özelliklere sahip.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir
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    Son dönemde yongaların işlenmesi süreçleri oldukça ilerledi ancak bir o kadar da zorlaştı. Silikon yerine veya silikon ile birlikte kullanılacak yeni bir materyal arayışı nedeniyle 5nm ve sonrası üretim süreçleri oldukça maliyetli hale geldi.

    Bor nitrit nedir?

    Samsung yarı iletken sektöründe çığır açacak yeni materyallerin ortaya çıkarılması için büyük yatırımlar yapıyor. Samsung Teknoloji Enstitüsü (SAIT), Cambridge Üniversitesi ve Ulsan Bilim Enstitüsü uzun süredir grafen tabanlı materyaller üzerinde çalışıyordu. Bu hafta çok önemli bir keşif yapıldı.

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    SAIT normalde tek atom katmanından oluşan iki boyutlu kristalize materyaller üzerinde çalışıyor. Odağını grafen materyaline yoğunlaştıran kurum yeni bir grafen transistör ve tek kristalli plaka ölçeğinde grafen gibi yeniliklere imza atmıştı.

    Araştırma ekibinin son buluşu ise şekli olmayan bor nitrit materyali oldu. A-BN şeklinde tanımlanan yeni materyal bor ve nitrojen atomlarından oluşuyor. Bu iki atom beyaz grafen içerisinde altıgen yapıda yer alıyordu ve beyaz grafenden ayrıştırılarak elde edildi. Yapıları nedeniyle beyaz grafenden oldukça farklı.

    Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir
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    Şekli olmayan bor nitrat materyalinin çok güçlü elektriksel ve mekanik özelliklerinin olduğu belirtiliyor. Böylece iç bağlantılarda elektrik çakışmasını önlemek için izolasyon maddesi olarak kullanılabilecek. 400 derece altında üretilmesi de yarı iletkenlere uygulanabilmesi anlamında oldukça önemli.

    Ekip gelecek dönemde DRAM, NAND ve büyük ölçekli sunuculara yönelik yeni nesil bellek çözümlerinde a-BN materyalinin yaygın bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. Ekip çalışmasını Nature dergisinde yayınlamış durumda. A-BN haricinde yarı iletkenlerde çığır açabilecek farklı materyaller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



    https://wccftech.com/samsung-researchers-discover-amorphous-boron-nitride-materials-next-gen-semiconductors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bob Kelso 1 gün en beğenilen
    Boron dediği bor. Biz çuvalla işleyebiliyoruz adam nano partikül seviyede. Eğitim, bilim sanat önemli hocam.
    Yanıtla +12
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    fhrstw 1 gün (düzenlendi)
    Farketmez arkadaşlar şunu anlamak lazım bir ülke de hukuk ahlak bozuksa doğal kaynaklar daha da fakirleştirir. Eğer hukuk ve ahlak konularında aşama kaydedildiyse daha da zenginleşir okuduğum makalede aynen böyle diyordu ama makaleye gerek yok Norveç ve Venezüela’ya bakın ikisinde de petrol var biri çok zengin biri çok fakir. Doğal kaynaklar açısından fakirsek bence şükretmemiz lazım ya Petrolümüz olsaydı kim bilir nasıl fakirlerdik.
    Farketmez arkadaşlar şunu anlamak lazım bir ülke de hukuk ahlak bozuksa doğal kaynaklar daha da fakirleştirir. Eğer hukuk ve ahlak konularında aşama kaydedildiy...
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    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Demek ki bu teknoloji geliştirilir ve tutulursa bundan en çok fayda görecek ülkelerden biriyiz, tabi üstüne gidilirse. Dünya rezervlerinin yüzde 70 den fazlası bizde yanılmıyorsam.
    Demek ki bu teknoloji geliştirilir ve tutulursa bundan en çok fayda görecek ülkelerden biriyiz, tabi üstüne gidilirse. Dünya rezervlerinin yüzde 70 den fazlası ...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 21 sa.
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    Kıskançlar biz zaten ürettik dünya lideriyiz hemde siz kimsiniz.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün
    Eti yi parca parca sattilar, kalani da ozellestirmeye calisiyorlar cogu yabanci firmaya tabiki. Sonra sattigimizin 10 katina tekrar onlardan aliyoruz. Borumuz falan kalmicak yani cok sukur
    Yanıtla +2
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    fhrstw 1 gün (düzenlendi)
    Farketmez arkadaşlar şunu anlamak lazım bir ülke de hukuk ahlak bozuksa doğal kaynaklar daha da fakirleştirir. Eğer hukuk ve ahlak konularında aşama kaydedildiyse daha da zenginleşir okuduğum makalede aynen böyle diyordu ama makaleye gerek yok Norveç ve Venezüela’ya bakın ikisinde de petrol var biri çok zengin biri çok fakir. Doğal kaynaklar açısından fakirsek bence şükretmemiz lazım ya Petrolümüz olsaydı kim bilir nasıl fakirlerdik.
    Yanıtla +7
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    xenix 1 gün
    İşlemci içine nanometre boyutunda koyulacak boron nitrit için kaç ton maden harcanacağını düşünüyorsunuz.
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    interwap (Volkan ) 4 sa. xenix
    kaç gram kullanılır bilemiyorum. Kabaca ; 1 yongada 1 gr kullanılsa 100 milyon yongada 100 ton. Tabi gerçek sonuç çok değişik olacaktır.
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    V4LKyR 1 gün
    Bor dedin mi Türkiye akla gelir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Demek ki bu teknoloji geliştirilir ve tutulursa bundan en çok fayda görecek ülkelerden biriyiz, tabi üstüne gidilirse. Dünya rezervlerinin yüzde 70 den fazlası bizde yanılmıyorsam.
    Yanıtla +6
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün
    Türkçe'de bor diyoruz biz bu elemente. Editör düzeltir yazıyı umarım. Ayrıca electrical interference kavramını elektrik çakışması diye çevirmek biraz kulak tırmalıyor.
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    PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 1 gün
    yıllardır böyle haberler okuyorum, bi türlü devrim gerçekleşmedi.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün PurposeLess sinan
    Hocam gerçekleşiyor aslında. Yıllar önce transistörler için yok 10nm altı sınır yok 7nm altı sınır gibi söylemlerden sonra bugün 5nm ve altı için ilerleme bu çalışmalar sayesinde gerçekleşiyor.
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    Bob Kelso 1 gün en beğenilen
    Boron dediği bor. Biz çuvalla işleyebiliyoruz adam nano partikül seviyede. Eğitim, bilim sanat önemli hocam.
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