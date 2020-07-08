Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir

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Son dönemde yongaların işlenmesi süreçleri oldukça ilerledi ancak bir o kadar da zorlaştı. Silikon yerine veya silikon ile birlikte kullanılacak yeni bir materyal arayışı nedeniyle 5nm ve sonrası üretim süreçleri oldukça maliyetli hale geldi.

Bor nitrit nedir?

Samsung yarı iletken sektöründe çığır açacak yeni materyallerin ortaya çıkarılması için büyük yatırımlar yapıyor. Samsung Teknoloji Enstitüsü (SAIT), Cambridge Üniversitesi ve Ulsan Bilim Enstitüsü uzun süredir grafen tabanlı materyaller üzerinde çalışıyordu. Bu hafta çok önemli bir keşif yapıldı.

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SAIT normalde tek atom katmanından oluşan iki boyutlu kristalize materyaller üzerinde çalışıyor. Odağını grafen materyaline yoğunlaştıran kurum yeni bir grafen transistör ve tek kristalli plaka ölçeğinde grafen gibi yeniliklere imza atmıştı.

Araştırma ekibinin son buluşu ise şekli olmayan bor nitrit materyali oldu. A-BN şeklinde tanımlanan yeni materyal bor ve nitrojen atomlarından oluşuyor. Bu iki atom beyaz grafen içerisinde altıgen yapıda yer alıyordu ve beyaz grafenden ayrıştırılarak elde edildi. Yapıları nedeniyle beyaz grafenden oldukça farklı.

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Şekli olmayan bor nitrat materyalinin çok güçlü elektriksel ve mekanik özelliklerinin olduğu belirtiliyor. Böylece iç bağlantılarda elektrik çakışmasını önlemek için izolasyon maddesi olarak kullanılabilecek. 400 derece altında üretilmesi de yarı iletkenlere uygulanabilmesi anlamında oldukça önemli.

Ekip gelecek dönemde DRAM, NAND ve büyük ölçekli sunuculara yönelik yeni nesil bellek çözümlerinde a-BN materyalinin yaygın bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. Ekip çalışmasını Nature dergisinde yayınlamış durumda. A-BN haricinde yarı iletkenlerde çığır açabilecek farklı materyaller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

https://wccftech.com/samsung-researchers-discover-amorphous-boron-nitride-materials-next-gen-semiconductors/

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