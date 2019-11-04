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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz günlerde gizemli bir görüntüsünü yayınladığı dikey olarak katlanabilen W20 5G model akıllı telefon Kasım ayında satışa çıkabilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir
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    Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir geliştirici konferansında, dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon videosu yayınladı. Sızan bilgilere göre bu cihazın W20 5G olarak adlandırılacağı ve yakında piyasaya sunulacağı belirtiliyor.

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    Fiziksel klavyeye sahip olabilir

    China Telecom tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisine göre, Samsung, W20 5G modelini Kasım ayında raflara çıkarmaya hazırlanıyor. Görüntülerde bir silüetini gördüğümüz cihazın kapağında ikinci bir ekran olabileceği düşünülüyor. Şirket tüm katlanabilir telefonlarını W serisi adı altında piyasaya sürdü ve bu modelin fiziksel klavyeye sahip bir katlanabilir telefon olma ihtimali de oldukça yüksek.

    Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir
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    Yayınlanan raporlarda Samsung W20 5G modeli hakkında pek bilgi verilmiyor ancak Kasım ayı içinde tanıtılacağı düşünülürse, önümüzdeki günlerde cihazla ilgili pek çok sızıntının da ortaya saçılacağını söyleyebiliriz. Motorola'nın da 19 Kasım tarihinde katlanabilir Motorola Razr modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Bunu da göz önüne alırsak, Samsung'un Kasım ayını sadece rakip cihazların tanıtımına bırakmayacağı da düşünülebilir.



    https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/samsungs-vertical-fold-w20-5g-could-come-this-month-6099710/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 2 hf.
    Bu normal kapaklı telefon zaten. Bende buna benzer Galaxy Folder 2 almıştım, yurtdışından. Epey iyi telefon.
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