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Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'de piyasaya sürdüğü Galaxy A13 5G akıllı telefonunu Avrupa pazarına getirmeye hazırlanıyor. MySmartPrice internet sitesi cihazın Avrupa ülkelerinde nasıl bir fiyat etiketiyle satılacağını açıkladı.

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Güney Koreli şirketin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu üç versiyon olarak sunulacak. Gelen bilgiler 3 GB + 32 GB konfigürasyonu için 179 euro fiyat belirlendiği yönünde. Buna ek olarak 4 GB + 64 GB varyantı 209 euro, 4 GB + 128 GB seçeneği ise 239 euro karşılığında satılacak.

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Üç renk seçeneği ile sunulacak

Kaynak ayrıca Galaxy A13 5G'nin Avrupa pazarında siyah, mavi ve beyaz renklerde piyasaya sürüleceğini söyledi. Akıllı telefon 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç HD+ ekran taşıyor. Gücünü ise MediaTek Dimensity 700 yonga setinden aldığını hatırlatalım.

Samsun Galaxy A13 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve iki adet 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli bataryasından alan akıllı telefon 15 watt hızlı şarjı destekliyor.

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Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonunun Avrupa fiyatı belli oldu