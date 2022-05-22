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    Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonunun Avrupa fiyatı belli oldu

    Altı ay önce resmiyet kazanan Galaxy A13 5G henüz Avrupa'da piyasaya sürülmüş değil. Yakında Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak akıllı telefonun fiyat etiketi sızdırıldı.
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    Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonunun Avrupa fiyatı belli oldu
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    Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'de piyasaya sürdüğü Galaxy A13 5G akıllı telefonunu Avrupa pazarına getirmeye hazırlanıyor. MySmartPrice internet sitesi cihazın Avrupa ülkelerinde nasıl bir fiyat etiketiyle satılacağını açıkladı.

    Güney Koreli şirketin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu üç versiyon olarak sunulacak. Gelen bilgiler 3 GB + 32 GB konfigürasyonu için 179 euro fiyat belirlendiği yönünde. Buna ek olarak 4 GB + 64 GB varyantı 209 euro, 4 GB + 128 GB seçeneği ise 239 euro karşılığında satılacak.

    Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonunun Avrupa fiyatı belli oldu
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    Üç renk seçeneği ile sunulacak

    Kaynak ayrıca Galaxy A13 5G'nin Avrupa pazarında siyah, mavi ve beyaz renklerde piyasaya sürüleceğini söyledi. Akıllı telefon 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç HD+ ekran taşıyor. Gücünü ise MediaTek Dimensity 700 yonga setinden aldığını hatırlatalım.

    Samsun Galaxy A13 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve iki adet 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi mevcut. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli bataryasından alan akıllı telefon 15 watt hızlı şarjı destekliyor.

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