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    Apple yeni bir akıllı hoparlör piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Apple'ın yeni bir akıllı hoparlör çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre yeni HomePod bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek.
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    Apple yeni bir akıllı hoparlör piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Apple akıllı hoparlör ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketin HomePod'un güncellenmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Cihaz, bu yılın dördüncü çeyreği veya 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

    Kuo yeni akıllı hoparlörün mevcut modelden çok farklı olmayacağına inanıyor. Yani çok önemli yenilikler sunmayacak. Muhtemelen HomePod mini ile normal HomePod arasında bir boyutta olacak. Deneyimli analiste göre Apple bu pazarda nasıl başarılı olacağını hala çözemedi.

    Ekranlı HomePod söylentileri çıkmıştı

    Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı yeni bilgiler Bloomberg editörü Mark Gurman'ın iddialarıyla çelişiyor. Gurman daha önceki bir raporunda, Apple'ın Google Nest Hub ve Amazon Echo Show gibi cihazlarla rekabet etmek için yerleşik ekran ve kamera içeren bir akıllı hoparlör test ettiğini söylemişti.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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