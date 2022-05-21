Apple yeni bir akıllı hoparlör piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Apple akıllı hoparlör ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketin HomePod'un güncellenmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Cihaz, bu yılın dördüncü çeyreği veya 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.
Kuo yeni akıllı hoparlörün mevcut modelden çok farklı olmayacağına inanıyor. Yani çok önemli yenilikler sunmayacak. Muhtemelen HomePod mini ile normal HomePod arasında bir boyutta olacak. Deneyimli analiste göre Apple bu pazarda nasıl başarılı olacağını hala çözemedi.
Ekranlı HomePod söylentileri çıkmıştı
Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı yeni bilgiler Bloomberg editörü Mark Gurman'ın iddialarıyla çelişiyor. Gurman daha önceki bir raporunda, Apple'ın Google Nest Hub ve Amazon Echo Show gibi cihazlarla rekabet etmek için yerleşik ekran ve kamera içeren bir akıllı hoparlör test ettiğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D