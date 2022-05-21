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Apple akıllı hoparlör ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketin HomePod'un güncellenmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Cihaz, bu yılın dördüncü çeyreği veya 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

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Kuo yeni akıllı hoparlörün mevcut modelden çok farklı olmayacağına inanıyor. Yani çok önemli yenilikler sunmayacak. Muhtemelen HomePod mini ile normal HomePod arasında bir boyutta olacak. Deneyimli analiste göre Apple bu pazarda nasıl başarılı olacağını hala çözemedi.

Ekranlı HomePod söylentileri çıkmıştı

Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı yeni bilgiler Bloomberg editörü Mark Gurman'ın iddialarıyla çelişiyor. Gurman daha önceki bir raporunda, Apple'ın Google Nest Hub ve Amazon Echo Show gibi cihazlarla rekabet etmek için yerleşik ekran ve kamera içeren bir akıllı hoparlör test ettiğini söylemişti.

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Apple yeni bir akıllı hoparlör piyasaya sürmeye hazırlanıyor