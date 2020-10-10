Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, 5G desteğine sahip orta seviyemodeli Galaxy A42'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A41'in halefi olarak karşımıza çıkacak olan bu modeli şirket geçtiğimizin ayın başında en ucuz 5G'li modeli olarak duyurmuş ancak cihaza ait detayları paylaşmamıştı. Yaklaşık bir aylık bekleyişin ardından cihazın teknik özellikleri ve görüntüleri dün Samsung'un kendisi tarafından yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı"
Galaxy A42 5G'nin yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.6 inç genişliğe ve HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor.İlginizi Çekebilir 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı
Snapdragon 750G yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen cihazın işlemcisine 4,6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Kamera kısmına geldiğimizde cihazda toplam beş adet kamera sensörü bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik (f/1.8) bir ana kamera sensörü, 8 MP'lik (f/2.2) bir ultra geniş açılı sensör, 5 MP'lik (f/2.4) bir makro sensör ve 5 MP'lik (f/2.4) bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik (f/2.2) bir özçekim kamerası yer alıyor.
Cihazın 5.000 mAh boyutundaki bataryası 15W hızlı şarj desteğine sahip.
Galaxy A42 5G'nin tasarımından da kısaca söz edecek olursak, cihaz 75.9 x 164.4 x 68mm ölçülerine ve 190 gram ağırlığa sahip. Beyaz, gri ve siyah olmak üzere üç fark renk seçeneği ile alıcı bulacak olan cihaza dair en dikkat çekici detaylardan bir tanesi keskin renk geçişleri. Birden fazla rengi bir araya getiren gradyanlı tasarımlara alışkınız ancak farklı tonlardaki desenli şeritlerin alt alta dizilmesi daha önce benzerini gördüğümüz bir tasarım değil.
Cihazın ön kamerasına su damlası biçiminde bir çentik, arka kamera kurulumundaki sensörleri ise sol köşeye konumlandırılmış kare biçiminde bir hazne ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazın ekranda gömülü bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor.
Galaxy A42 5G'nin Kasım ayı içerisinde 359 euroluk (425 dolar) başlangıç ??fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-A42-5G-specs-show-it-is-ready-to-face-off-against-the-OnePlus-Nord-and-Xiaomi-Mi-10T-Lite-as-the-affordable-5G-smartphone-segment-heats-up.497514.0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
M X2 serisini ise Dimensity 720 5G 800 800U 820 çipsetleri ile donatırsa bu yılın tartışmasız orta segment lideri olur. Ne Huawei ne Oppo ne de Xiaomi Samsung'un en azından orta segmentte önünü kesebilecek potansiyele gelir.
2021 veya 2022'de artık yeni bir telefon alırız. Şu çentik belasından kalıcı kurtulacaz gibi görünüyor.