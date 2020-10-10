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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı

    Samsung, geçtiğimiz ay duyurduğu 5G destekli bütçe dostu akıllı telefon modeli Galaxy A42'nin teknik özelliklerini ve tasarımını ortaya koyan bir afiş yayınladı.
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    Cep Telefonları
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, 5G desteğine sahip orta seviyemodeli Galaxy A42'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A41'in halefi olarak karşımıza çıkacak olan bu modeli şirket geçtiğimizin ayın başında en ucuz 5G'li modeli olarak duyurmuş ancak cihaza ait detayları paylaşmamıştı. Yaklaşık bir aylık bekleyişin ardından cihazın teknik özellikleri ve görüntüleri dün Samsung'un kendisi tarafından yayınlandı. 

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    Galaxy A42 5G'nin yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.6 inç genişliğe ve HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. 

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    Snapdragon 750G yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen cihazın işlemcisine 4,6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 

    Kamera kısmına geldiğimizde cihazda toplam beş adet kamera sensörü bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik (f/1.8) bir ana kamera sensörü,  8 MP'lik (f/2.2) bir ultra geniş açılı sensör, 5 MP'lik (f/2.4) bir makro sensör ve 5 MP'lik (f/2.4) bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik (f/2.2) bir özçekim kamerası yer alıyor.

    Cihazın 5.000 mAh boyutundaki bataryası 15W hızlı şarj desteğine sahip. 

    Galaxy A42 5G'nin tasarımından da kısaca söz edecek olursak, cihaz 75.9 x 164.4 x 68mm ölçülerine ve 190 gram ağırlığa sahip. Beyaz, gri ve siyah olmak üzere üç fark renk seçeneği ile alıcı bulacak olan cihaza dair en dikkat çekici detaylardan bir tanesi keskin renk geçişleri. Birden fazla rengi bir araya getiren gradyanlı tasarımlara alışkınız ancak farklı tonlardaki desenli şeritlerin alt alta dizilmesi daha önce benzerini gördüğümüz bir tasarım değil. 

    Cihazın ön kamerasına su damlası biçiminde bir çentik, arka kamera kurulumundaki sensörleri ise sol köşeye konumlandırılmış kare biçiminde bir hazne ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazın ekranda gömülü bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor.

    Galaxy A42 5G'nin Kasım ayı içerisinde 359 euroluk (425 dolar) başlangıç ??fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
     



    https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-A42-5G-specs-show-it-is-ready-to-face-off-against-the-OnePlus-Nord-and-Xiaomi-Mi-10T-Lite-as-the-affordable-5G-smartphone-segment-heats-up.497514.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Samsung yılın bütün günlerine bir telefon çıkarsın gün geçmiyor ki çıkmamış olsun o yüzden alıyorsun 2 ay geçmeden fiyatı iniyor iPhone en güzelini yapıyor
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    dugers (syt dgr) 1 hf.
    Telefonun eksi yönü hd+ ekran kullanması
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    High Sierra 1 hf.
    Normalde A4X serisi Mediatek çipsetlerden güç alır ama Snapdragon 750G çok iyi bir seçim olmuş. A32 de Snapdragon 690 5G çipsetinden güç alır ise bu sene Samsung alır yürür gider 5G destekli A serisi ile.

    M X2 serisini ise Dimensity 720 5G 800 800U 820 çipsetleri ile donatırsa bu yılın tartışmasız orta segment lideri olur. Ne Huawei ne Oppo ne de Xiaomi Samsung'un en azından orta segmentte önünü kesebilecek potansiyele gelir.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    ilk 3G, ilk 4G gibi ilk nesil 5G telefonlar da alınmaz.mümkünse 4G desteklileri seçmek lazım
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Ham fiyatı dolar 8 desek 3400tl , daha buna otv, trt , iletisim zart zurt vergisi , distributor kari, satici kari konacak 5000 e yaklasir a serisi kici kirik baslangic cihazi.. oysa 3500tl ye note 8 amiral aldigimi biliyorum ya baskanliktan önce
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Şöyle bakınca A51'in kısılmış veya bazı yerlerde arttırılmış versiyonuna benziyor. Qualcomm işlemci ile gelecek diyor ama işin sonunda 5G'ye gerçekten çok ihtayıcı olanlar alır herhal. Diğer türlü 4G şimdilik çoğu kişiye yetiyor.

    2021 veya 2022'de artık yeni bir telefon alırız. Şu çentik belasından kalıcı kurtulacaz gibi görünüyor.
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