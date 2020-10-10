Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı

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Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, 5G desteğine sahip orta seviyemodeli Galaxy A42'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A41'in halefi olarak karşımıza çıkacak olan bu modeli şirket geçtiğimizin ayın başında en ucuz 5G'li modeli olarak duyurmuş ancak cihaza ait detayları paylaşmamıştı. Yaklaşık bir aylık bekleyişin ardından cihazın teknik özellikleri ve görüntüleri dün Samsung'un kendisi tarafından yayınlandı.

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Galaxy A42 5G'nin yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.6 inç genişliğe ve HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor.

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Snapdragon 750G yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen cihazın işlemcisine 4,6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kısmına geldiğimizde cihazda toplam beş adet kamera sensörü bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik (f/1.8) bir ana kamera sensörü, 8 MP'lik (f/2.2) bir ultra geniş açılı sensör, 5 MP'lik (f/2.4) bir makro sensör ve 5 MP'lik (f/2.4) bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik (f/2.2) bir özçekim kamerası yer alıyor.

Cihazın 5.000 mAh boyutundaki bataryası 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Galaxy A42 5G'nin tasarımından da kısaca söz edecek olursak, cihaz 75.9 x 164.4 x 68mm ölçülerine ve 190 gram ağırlığa sahip. Beyaz, gri ve siyah olmak üzere üç fark renk seçeneği ile alıcı bulacak olan cihaza dair en dikkat çekici detaylardan bir tanesi keskin renk geçişleri. Birden fazla rengi bir araya getiren gradyanlı tasarımlara alışkınız ancak farklı tonlardaki desenli şeritlerin alt alta dizilmesi daha önce benzerini gördüğümüz bir tasarım değil.

Cihazın ön kamerasına su damlası biçiminde bir çentik, arka kamera kurulumundaki sensörleri ise sol köşeye konumlandırılmış kare biçiminde bir hazne ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihazın ekranda gömülü bir parmak izi okuma sensörü bulunuyor.

Galaxy A42 5G'nin Kasım ayı içerisinde 359 euroluk (425 dolar) başlangıç ??fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.



https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-A42-5G-specs-show-it-is-ready-to-face-off-against-the-OnePlus-Nord-and-Xiaomi-Mi-10T-Lite-as-the-affordable-5G-smartphone-segment-heats-up.497514.0.html

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