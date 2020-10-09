iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı

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Apple’ın haftaya düzenleyeceği iPhone 12 etkinliği için geri sayım başlarken fiyat ve çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 13 Ekim tarihindeki etkinlik sonrasında serinin piyasaya çıkması bekleniyordu ancak üretim sıkıntıları nedeniyle tarih daha da ileriye çekilmiş gibi.

iPhone 12 ne zaman çıkacak?

Apple bu yıl 4 farklı iPhone modeli piyasa sürecek. Bunun nedeni ise telefon değiştirme döngüsünün uzaması sonrasında özellikle önümüzdeki 12 ay içerisinde önemli sayıda tüketicinin yükseltme yapmasının beklenmesi. Diğer taraftan Huawei’nin ambargolar nedeniyle büyük bir düşüşe girecek olmasının da etkisi büyük.

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Bununla birlikte pandemi süreci nedeniyle üretim tarafında bazı aksaklıklar yaşanması; serinin çıkış tarihini farklılaştırdı. Normalde etkinliğin sonraki haftasında satışlar başlardı ancak bu yıl çıkış tarihleri farklı.

iPhone 12 mini modelinin 5.42 inçlik ekranı artık neredeyse kesin gibi. Geniş açılı çift arka kameraya sahip olacak telefonun 64GB ve 256GB arasında depolama seçenekleri sunması bekleniyor. 699$ başlangıç fiyatı belirtilen modelin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe çıkması ve 13-14 Kasım tarihlerinde dağıtıma başlaması bekleniyor. Daha önce 649$ beklentisi mevcuttu.

iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran yer alıyor. Kamera tarafı iPhone 12 mini ile aynı. 64GB-256GB depolama seçenekleri olan iPhone 12 için 799$ başlangıç fiyatı mevcut. Model gecikme olmadan 23 Ekim tarihinde piyasada olacak.

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iPhone 12 Pro modeli yine 6.1 inçlik ekrana sahip ancak dörtlü kamera paketi var. Ana sensör ve ultra geniş sensör yanında bir de 4x yakınlaştırma sensörü olacak. LIDAR sensörü ise zengin gerçeklik uygulamalarına destek verecek. 128GB-512GB arasında kapasiteler sunacak model 999$ başlangıç fiyatına sahip. Çıkış tarihi yine 23 Ekim.

Firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve en büyük ekranlı telefon olma özelliğine sahip iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik bir ekran sunuyor. Kamera paketi Pro sürümü ile aynı ancak yakınlaştırma oranı 5x olarak belirlenmiş. 1099$ başlangıç fiyatı olan iPhone 12 Pro Max için 13-14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20-21 Kasım tarihlerinde de sevkiyat bekleniyor.

Yeni bilgilere bakarak Hi, Speed etkinliğinin hemen sonrasında sadece iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin satışa çıkacağını söyleyebiliriz. iPhone 12 mini modeli Kasım ortasında, iPhone 12 Pro Max ise Kasım sonlarında çıkmış olacak.

https://www.theverge.com/2020/10/9/21508948/iphone-12-mini-pro-max-release-date-price-features-dolby-vision-xdr-display-storage-capacity

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