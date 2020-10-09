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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı

    iPhone 12 serisinden iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Ekim ayında piyasaya çıkıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise Kasım ayının ikinci yarısında piyasada olacak.
    1 hf.
    15,8b
    1
    16
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı
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    Apple’ın haftaya düzenleyeceği iPhone 12 etkinliği için geri sayım başlarken fiyat ve çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 13 Ekim tarihindeki etkinlik sonrasında serinin piyasaya çıkması bekleniyordu ancak üretim sıkıntıları nedeniyle tarih daha da ileriye çekilmiş gibi.

    iPhone 12 ne zaman çıkacak?

    Apple bu yıl 4 farklı iPhone modeli piyasa sürecek. Bunun nedeni ise telefon değiştirme döngüsünün uzaması sonrasında özellikle önümüzdeki 12 ay içerisinde önemli sayıda tüketicinin yükseltme yapmasının beklenmesi. Diğer taraftan Huawei’nin ambargolar nedeniyle büyük bir düşüşe girecek olmasının da etkisi büyük.

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    Bununla birlikte pandemi süreci nedeniyle üretim tarafında bazı aksaklıklar yaşanması; serinin çıkış tarihini farklılaştırdı. Normalde etkinliğin sonraki haftasında satışlar başlardı ancak bu yıl çıkış tarihleri farklı.

    iPhone 12 mini modelinin 5.42 inçlik ekranı artık neredeyse kesin gibi. Geniş açılı çift arka kameraya sahip olacak telefonun 64GB ve 256GB arasında depolama seçenekleri sunması bekleniyor. 699$ başlangıç fiyatı belirtilen modelin 6-7 Kasım tarihlerinde ön siparişe çıkması ve 13-14 Kasım tarihlerinde dağıtıma başlaması bekleniyor. Daha önce 649$ beklentisi mevcuttu.

    iPhone 12 modelinde 6.1 inçlik ekran yer alıyor. Kamera tarafı iPhone 12 mini ile aynı. 64GB-256GB depolama seçenekleri olan iPhone 12 için 799$ başlangıç fiyatı mevcut. Model gecikme olmadan 23 Ekim tarihinde piyasada olacak.

    iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı
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    iPhone 12 Pro modeli yine 6.1 inçlik ekrana sahip ancak dörtlü kamera paketi var. Ana sensör ve ultra geniş sensör yanında bir de 4x yakınlaştırma sensörü olacak. LIDAR sensörü ise zengin gerçeklik uygulamalarına destek verecek. 128GB-512GB arasında kapasiteler sunacak model 999$ başlangıç fiyatına sahip. Çıkış tarihi yine 23 Ekim.

    Firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve en büyük ekranlı telefon olma özelliğine sahip iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik bir ekran sunuyor. Kamera paketi Pro sürümü ile aynı ancak yakınlaştırma oranı 5x olarak belirlenmiş. 1099$ başlangıç fiyatı olan iPhone 12 Pro Max için 13-14 Kasım tarihlerinde ön sipariş, 20-21 Kasım tarihlerinde de sevkiyat bekleniyor.

    Yeni bilgilere bakarak Hi, Speed etkinliğinin hemen sonrasında sadece iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin satışa çıkacağını söyleyebiliriz. iPhone 12 mini modeli Kasım ortasında, iPhone 12 Pro Max ise Kasım sonlarında çıkmış olacak.



    https://www.theverge.com/2020/10/9/21508948/iphone-12-mini-pro-max-release-date-price-features-dolby-vision-xdr-display-storage-capacity Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    antique (el turko ) 1 hf. en beğenilen
    "açıklandı" diye yazınca kimse okumuyor sanırım..

    "sızdırıldı" diye başlık atınca herkes heyecanlanıyor, ooo gizli kapaklı işler ortaya dökülmüş habere koşun mu oluyor nedir!!! 🤔
    "açıklandı" diye yazınca kimse okumuyor sanırım.. "sızdırıldı" diye başlık atınca herkes heyecanlanıyor, ooo gizli kapaklı işler ortaya dökülmüş habere ...
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    Yanıtla +8
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Her gün aynı haberleri yapıyorsunuz. :D
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    TurboBoosted (Evren X) 1 hf.
    pro max fiyatı ne olur?
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    12Çıktıktan sonra yurtdışında 11 pro’da ne kadar düşüş olur?
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    comandantee 1 hf. yeni yorumcu
    Fiyatlar gayet uygun ama nerede yaşadığına bağlı işte..
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    mekan54 1 hf.
    iPhone iOS işletim sistemi ile kazanıyor yoksa android de olmayan özellikler sunduğundan değil.

    Düşmeyen 2. El fiyatı ve güncelleme desteği eklenince iPhone herzaman bir adım önde başlıyor.

    Kısacası iPhone bekleyenler yine alacaklar. Fiyatlar yüksek de olsa!!!
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    zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 1 hf.
    Eskisi gibi bu cihazları alan çok olmayacaktır. Fiyatlar aşırı yüksek ve satışlar düşecektir.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf.
    5G her ülkede olur da mmWave için aynısı söyleyemem.
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf. Sir Joseph
    Hocam 5G yi 5G yapan mmwave zaten. Sub6 hızlandırılmış 4gdir. 50 megabit alıyorsa 4g de 75-80 megabit arasına çıkar hız. Kesinlikle gelecekse mmwave de gelmeli. Ama bence samsung gibi bizim tarzda ülkelere 5G siz sunar.
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    antique (el turko ) 1 hf. en beğenilen
    "açıklandı" diye yazınca kimse okumuyor sanırım..

    "sızdırıldı" diye başlık atınca herkes heyecanlanıyor, ooo gizli kapaklı işler ortaya dökülmüş habere koşun mu oluyor nedir!!! 🤔
    Yanıtla +8
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Her gün aynı haberleri yapıyorsunuz. :D
    Yanıtla +5
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    ykurtulus (Yasin Kurtuluş) 1 hf. (düzenlendi)
    50 dolarlık fark çok kötü oldu.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Yeni iPhone'da neler geliyor;

    5G

    Son.



    (Bu yıl ARM'lı bilgisayarlarınızı çıkarcak mısınız bilmiyorum Apple ama çıkarmazsanız, ne kadar görkemli bir etkinlik yaparsanız yapın, benim için boş bir etkinlik olur.)
    1 Yanıt Yanıtla
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf. Furkooo85
    5G de her ülkede olmayacağı söyleniyor. Bence yinede yenilikler gelir.
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    15770 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 pro ve
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