Samsung'un Exynos 2500'ü ile ilgili yeni bilgiler: 3nm, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Samsung yeni tepe seviye platformu Exynos 2400'ü duyurmuştu. Performans rakamları önceki nesillere göre hayli ileride olsa da Snapdragon Gen 3 gibi rakiplerinin gerisinde kaldığına dair bilgiler gelmişti. Son gelen bilgilere göre Samsung Exynos 2500'e büyük bir kaynak ayırıyor.

Revegnus isimli bir Twitter (X) kullanıcısının iddiasına göre çipset AMD'nin RDNA4 mimarisine sahip GPU ile gelecek. Bunun yanında daha hızlı ve verimli RAM'e sahip olacak. Exynos 2500'ün LPDDR5TRAM'lere destek vermesi bekleniyor. LPDDR5T bellekler LPDDR5X belleklere göre önemli geliştirmeler içerse de üretimi pahalı olduğu için maliyetleri arttırmamak adına Exynos 2400 platformunda tercih edilmedi.

Exynos 2500 ilgili bir diğer bilgi (kesin olmamakla beraber) Samsung'un 3nm süreciyle üretilecek ilk çipset olacak olması. Exynos 2400'ün 4nm LPP+ süreciyle üretildiğini hatırlatalım. 3nm'ye geçiş ile Samsung performans ve verimlilik anlamında önemli kazanımlar elde etmeyi umuyor.

Snapdragon Gen 4'ün maliyeti Samsung'u uzaklaştırıyor

Samsung'un Exynos 2500'ü geliştirmesinin bir diğer nedeni Qualcomm'un Snapdragon Gen 4'de özel Oryon çekirdeklerini kullanacak olması nedeniyle üretim maliyetinin Snapdragon Gen 3'den daha yüksek olacak olması olduğu iddia ediliyor. Bu durumda Samsung açısından kendi işlemcilerini geliştirme ve üretme maliyeti dışarıdan temin maliyetinden daha az olduğu görünüyor. Bunun dışında Qualcomm'dan işlemci temin ederken Samsung'un fiyat konusunda elini güçlendirmeye de yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz.

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Daha önceki sızıntılarda Exynos 2500'ün 3.3GHz hızında çalışan bir Cortex-X5, 2.5GHz hızında çalışan 3 Cortex-X5 ve sayısı belirli olmamakla beraber Cortex-A730 ve Cortex-A520 çekirdeklerine sahip olacağı söylenmişti. Çipset ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Samsung'un Exynos 2500'ü ile ilgili yeni bilgiler otaya çıktı