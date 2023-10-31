Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un Exynos 2500'ü ile ilgili yeni bilgiler: 3nm, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM

    Samsung'un üzerinde çalıştığı Exynos 2500 platformu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. 3nm süreciyle üretilecek olan çipset AMD'nin RDNA4 GPU'su ve yeni LPDDR5T RAM desteğiyle iddialı geliyor.
    Samsung'un Exynos 2500'ü ile ilgili yeni bilgiler otaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Samsung yeni tepe seviye platformu Exynos 2400'ü duyurmuştu. Performans rakamları önceki nesillere göre hayli ileride olsa da Snapdragon Gen 3 gibi rakiplerinin gerisinde kaldığına dair bilgiler gelmişti. Son gelen bilgilere göre Samsung Exynos 2500'e büyük bir kaynak ayırıyor.

    Revegnus isimli bir Twitter (X) kullanıcısının iddiasına göre çipset AMD'nin RDNA4 mimarisine sahip GPU ile gelecek. Bunun yanında daha hızlı ve verimli RAM'e sahip olacak. Exynos 2500'ün LPDDR5TRAM'lere destek vermesi bekleniyor. LPDDR5T bellekler LPDDR5X belleklere göre önemli geliştirmeler içerse de üretimi pahalı olduğu için maliyetleri arttırmamak adına Exynos 2400 platformunda tercih edilmedi.

    Exynos 2500 ilgili bir diğer bilgi (kesin olmamakla beraber) Samsung'un 3nm süreciyle üretilecek ilk çipset olacak olması. Exynos 2400'ün 4nm LPP+ süreciyle üretildiğini hatırlatalım. 3nm'ye geçiş ile Samsung performans ve verimlilik anlamında önemli kazanımlar elde etmeyi umuyor.

    Snapdragon Gen 4'ün maliyeti Samsung'u uzaklaştırıyor

    Samsung'un Exynos 2500'ü geliştirmesinin bir diğer nedeni Qualcomm'un Snapdragon Gen 4'de özel Oryon çekirdeklerini kullanacak olması nedeniyle üretim maliyetinin Snapdragon Gen 3'den daha yüksek olacak olması olduğu iddia ediliyor. Bu durumda Samsung açısından kendi işlemcilerini geliştirme ve üretme maliyeti dışarıdan temin maliyetinden daha az olduğu görünüyor. Bunun dışında Qualcomm'dan işlemci temin ederken Samsung'un fiyat konusunda elini güçlendirmeye de yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz.

    Daha önceki sızıntılarda Exynos 2500'ün 3.3GHz hızında çalışan bir Cortex-X5, 2.5GHz hızında çalışan 3 Cortex-X5 ve sayısı belirli olmamakla beraber Cortex-A730 ve Cortex-A520 çekirdeklerine sahip olacağı söylenmişti. Çipset ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 23 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jandarma uzman çavuş olanların yorumları inegölden mobilya almak mantıklı mi roaccutane doz hesaplama braun mu philips mi ayda 1000 dolar kazanmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız