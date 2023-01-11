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    Samsung’un FE telefon serisi için yolun sonuna gelinmiş olabilir

    Samsung, maliyetleri azaltmak ve daha fazla karlılık elde etmek için yol haritasında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu değişimden Galaxy FE serisi telefonlar da etkilenebilir.
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    Samsung’un FE telefon serisi için yolun sonu Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Samsung’un Galaxy A serisi akıllı telefonlarında azaltmaya gidebileceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu kapsamın içerisinde Galaxy FE telefonlar da girebilir. Bilindiği üzere 2023 yılı beklentileri Samsung için çok ideal değil ve firma bu süreci minimum kayıpla geçmek istiyor.

    Galaxy FE serisi rafa kalkabilir

    Hatırlayacağınız üzere Galaxy Fan Edition akıllı telefon serisi beklenin dışında bir popülerlik kazandı. Eylül 2020’de birdenbire tanıtılan Galaxy S20 FE, Güney Koreli teknoloji devinin beklentisi aşarak iyi satış rakamlarına ulaştı. Ardından Ocak 2021’de Galaxy S21 FE modeli geldi. Ancak Galaxy S22 FE modeli halen daha çıkmadı.

    Yeni söylentiler Galaxy FE serisinin rafa kaldırılacağını belirtiyor ancak bu konuda durum çok net değil. Evet, beklenenlere göre Samsung önümüzdeki aylarda bir FE modeli tanıtmayacak ve tüm odağı şimdilik Galaxy S23 serisinde. Dolayısıyla Samsung’un birdenbire başlattığı bu seri aniden ortadan kaldırılabilir.

    Tüm bu söylentilerin gündeme gelmesi elbette Samsung’un finansal anlamda görece kötü bir yıl geçirmesine dayanıyor. Firma son 8 yılın en düşük gelir seviyesini görmüş durumda. Firmadan gelen 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin resmi ön bilgilendirmeler yüzde 69’luk işletme karı düşünü gösteriyor. Bu düşüşün tek sorumlusu Samsung değil zira 2022, küresel ekonomi için hiç iyi geçmedi. Zorlukların 2023 yılında da devam etmesi beklenmekte. Dolayısıyla firmalardan bu gibi hamleler görmemiz muhtemel.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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