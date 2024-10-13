Samsung'un Galaxy S25 serisi için üretim planları ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yaz ortasına kadar yaklaşık 20 milyonun üzerinde Galaxy S25 serisi telefon üretmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı netleşti 1 gün önce eklendi

Seri üretim yol haritası, Samsung’un Haziran 2025'e kadar yaklaşık 11 milyon Galaxy S25 Ultra, 6 milyon Galaxy S25 ve 4 milyon Galaxy S25 Plus üretmeyi istediğini gösteriyor.

Galaxy S25 satışlarının S24 satışlarına benzer olması bekleniyor. Samsung, 2025'in sonuna kadar muhtemelen 30 milyondan fazla S25 serisi satışı yapacak.

Samsung, Galaxy S25 üretim yol haritasını bileşen tedarikçileriyle paylaşmış olsa da, henüz her şey kesinleşmiş değil. Üretim planları talebe bağlı olarak değişebilir.

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Samsung'un Galaxy S25 üretim planları ortaya çıktı