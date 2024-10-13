Samsung'un Galaxy S25 serisi için üretim planları ortaya çıktı

Seri üretim yol haritası, Samsung’un Haziran 2025'e kadar yaklaşık 11 milyon Galaxy S25 Ultra, 6 milyon Galaxy S25 ve 4 milyon Galaxy S25 Plus üretmeyi istediğini gösteriyor.
Galaxy S25 satışlarının S24 satışlarına benzer olması bekleniyor. Samsung, 2025'in sonuna kadar muhtemelen 30 milyondan fazla S25 serisi satışı yapacak.
Samsung, Galaxy S25 üretim yol haritasını bileşen tedarikçileriyle paylaşmış olsa da, henüz her şey kesinleşmiş değil. Üretim planları talebe bağlı olarak değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...