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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı netleşti

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ortaya çıksa da, kameraların nasıl görüneceği konusunda farklı iddialar vardı. Şimdi, kamera halkaları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı netleşti Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki senenin başılarında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Serinin tepe modeli Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ortaya çıksa da, kameraların nasıl görüneceği konusunda farklı iddialar vardı. Şimdi, kamera halkaları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

    Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkalarının büyük ölçüde Galaxy Z Fold 6'nın kameralarına benzeyeceğini ortaya koydu. Yani kamera lensinin çevresi siyah bir halka ile çevrilecek. Kamera düzeni ise S24 Ultra ile benzer olacak.

    Galaxy S25 Ultra beklenen özellikleri

    Önceki raporlara göre, Galaxy S25 Ultra'nın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Kurulumun, OIS özellikli 200 MP ana arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP süper telefoto kamera içerdiği söyleniyor. Ön tarafta ise selefine benzer şekilde 12 MP selfie kamerası yer alacak.

    Titanyum çerçevler ile gelecek olan Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip olacak. Köşeli tasarım anlayışını terk edecek olan telefon, artık daha yumuşak köşeli yapısıyla daha iyi bir tutuş hissine sahip olacak.

    Galaxy S25 Ultra, önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulacak olan Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) işlemecisine sahip olacak. Önceki raporlara göre telefon, 12GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, selefiyle aynı 5.000mAh batarya yave 45W hızlı şarja sahip olmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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