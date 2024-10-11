Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı netleşti

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki senenin başılarında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Serinin tepe modeli Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ortaya çıksa da, kameraların nasıl görüneceği konusunda farklı iddialar vardı. Şimdi, kamera halkaları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkalarının büyük ölçüde Galaxy Z Fold 6'nın kameralarına benzeyeceğini ortaya koydu. Yani kamera lensinin çevresi siyah bir halka ile çevrilecek. Kamera düzeni ise S24 Ultra ile benzer olacak.

Galaxy S25 Ultra beklenen özellikleri

Önceki raporlara göre, Galaxy S25 Ultra'nın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Kurulumun, OIS özellikli 200 MP ana arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP süper telefoto kamera içerdiği söyleniyor. Ön tarafta ise selefine benzer şekilde 12 MP selfie kamerası yer alacak.

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Titanyum çerçevler ile gelecek olan Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip olacak. Köşeli tasarım anlayışını terk edecek olan telefon, artık daha yumuşak köşeli yapısıyla daha iyi bir tutuş hissine sahip olacak.

Galaxy S25 Ultra, önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulacak olan Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) işlemecisine sahip olacak. Önceki raporlara göre telefon, 12GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, selefiyle aynı 5.000mAh batarya yave 45W hızlı şarja sahip olmaya devam edecek.

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