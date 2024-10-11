Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı netleşti

Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkalarının büyük ölçüde Galaxy Z Fold 6'nın kameralarına benzeyeceğini ortaya koydu. Yani kamera lensinin çevresi siyah bir halka ile çevrilecek. Kamera düzeni ise S24 Ultra ile benzer olacak.
Galaxy S25 Ultra beklenen özellikleri
Önceki raporlara göre, Galaxy S25 Ultra'nın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Kurulumun, OIS özellikli 200 MP ana arka kamera, otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP süper telefoto kamera içerdiği söyleniyor. Ön tarafta ise selefine benzer şekilde 12 MP selfie kamerası yer alacak.
Titanyum çerçevler ile gelecek olan Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip olacak. Köşeli tasarım anlayışını terk edecek olan telefon, artık daha yumuşak köşeli yapısıyla daha iyi bir tutuş hissine sahip olacak.
Galaxy S25 Ultra, önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulacak olan Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) işlemecisine sahip olacak. Önceki raporlara göre telefon, 12GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, selefiyle aynı 5.000mAh batarya yave 45W hızlı şarja sahip olmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...