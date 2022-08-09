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Apple, Eylül ayının ortalarına doğru düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Görünüşe bakılırsa şirket iPhone 14 serisinin başarılı bir grafik çizeceğine inanıyor. Akıllı telefon pazarındaki durgunluktan faydalanmak isteyen Apple satış hedeflerini revize etti.

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Taiwan Economic Times (TET) tarafından servis edilen habere göre Cupertinolu şirket tedarikçilerinden, planlanandan daha fazla iPhone 14 üretmelerini istedi. Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 sipariş sayısını 90 milyondan 95 milyona yükseltti. Yani daha önce belirlenen rakamda %5 gibi bir artış söz konusu.

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iPhone 14 serisi için fiyat bilgisi de sızdı

Apple yeni serideki en popüler telefonun iPhone 14 Pro Max olacağına inanıyor. Zira gelen bilgiler en çok üretilen model olacağı yönünde. Bu arada Çin ile Tayvan arasında yaşanan krizin, yeni ürünlerin piyasaya çıkışını ne yönde etkileyeceği henüz belli değil.

Şirket iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max dahil olmak üzere toplam dört model çıkaracak. Gelen bilgiler iPhone 14'ün 800 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı yönünde. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için sırasıyla 1.100 dolar ve 1.200 dolar konuşuluyor. iPhone 14 Max'in fiyatı hakkında ise bir bilgi yok.

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Apple, iPhone 14 için satış hedefini 95 milyona yükseltti