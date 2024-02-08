Apple'ın iki adet katlanabilir iPhone prototipi ürettiği ortaya çıktı

- Apple, katlanabilir telefonların sorunlarını gidermeye çalışıyor
- İlk önce katlanabilir iPad'in piyasaya çıkması bekleniyor
- Yorumlar
The Information'ın haberine göre Apple, Galaxy Z Flip'e benzer iki adet kapaklı katlanabilir iPhone prototipi üretmiş durumda. Ancak form faktörü üzerindeki çalışmaları henüz geliştirme aşamasında. Apple'ın aynı zamanda katlanabilir iPad'ler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak ürünlerin yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. Katlanabilir iPad için 2026 veya 2027 yılı konuşuluyor.
Apple, katlanabilir telefonların sorunlarını gidermeye çalışıyor
Rapora göre Apple'ın katlanabilir iPhone ile ilgili iki temel sorunu bulunuyor. Birincisinin, katlanabilir telefonların teknik sorunlarının henüz Apple mühendisleri tarafından çözülememesi olduğu belirtiliyor. İkincisi ise Apple tasarımcılarının, katlanabilir bir iPhone'u tüketiciler için yeterince çekici bir seçenek haline getirecek özellikler ortaya çıkarmakta zorlandıkları söyleniyor.
Bir diğer problem ise mühendislerin katlandığında kabaca iPhone kadar kalınlığa sahip olacak bir telefon üretmek istemesi. Ancak pil boyutları ve ekran kısıtlamaları göz önüne alındığında teknoloji henüz buna izin vermiyor.
İlk önce katlanabilir iPad'in piyasaya çıkması bekleniyor
Apple birkaç yıldır katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak Apple tarafından piyasaya sürülecek ilk katlanabilir cihazın iPad olması daha olası görünüyor. Böylelikle şirket için en önemli ürün olan iPhone'un katlanabilir versiyonunu yapmaktan daha az risk taşıyacağı belirtiliyor. Apple'ın katlanabilir bir iPad'in kalınlığı konusunda bu kadar endişelenmesine gerek yok. Tabletin düşme testlerinde de yüksek standartları karşılaması gerekmiyor. Apple'ın en az 2020'den bu yana katlanabilir bir iPad geliştirdiği söyleniyor.
Ancak katlanabilir iPad söz konusu olduğunda hala bazı zorluklar var. Mühendislerin, defalarca katlanma sonucu ekranın ortasında ortaya çıkan kırışıklığa çözüm bulmak için çalıştığı belirtiliyor. Apple'ın ayrıca ekranın açıldığında tamamen düz olduğundan ve ortada herhangi bir çıkıntı olmadığından emin olmaya çalıştığı bildiriliyor.
Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 kapandığında arada kalan boşluğu ortadan kaldıran bir menteşeyi birkaç yıl ve model sonrasında geliştirebilmişti. Görünüşe göre Apple, daha önce yaptığı gibi bir teknolojiyi ürünlerine entegre etmek için mükemmelleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla katlanabilir bir iPhone görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/apple-develops-a-foldable-clamshell-iphone https://www.engadget.com/apple-has-reportedly-made-foldable-iphone-prototypes-152804263.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.