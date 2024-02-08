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    Apple'ın iki adet katlanabilir iPhone prototipi ürettiği ortaya çıktı

    Katlanabilir telefonlar konusunda sessizliğini koruyan Apple'ın iki adet katlanabilir iPhone prototipi ürettiği belirtiliyor. Peki katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?
    Apple'ın iki adet katlanabilir iPhone prototipi ürettiği ortaya ç
    Akıllı telefon pazarının son dönemdeki en yenilikçi ürünleri hiç şüphesiz katlanabilir telefonlar. Samsung başta olmak üzere birçok Android telefon üreticisi katlanabilir telefonlar üretiyor. Gittikçe gelişen bu telefonların satış rakamları artmaya devam ediyor. Apple ise katlanır telefonlar konusunda sessizliğini koruyor. Ancak ortaya çıkan bir rapora göre şirket bu konuda gizlice çalışmalar yürütüyor.

    The Information'ın haberine göre Apple, Galaxy Z Flip'e benzer iki adet kapaklı katlanabilir iPhone prototipi üretmiş durumda. Ancak form faktörü üzerindeki çalışmaları henüz geliştirme aşamasında. Apple'ın aynı zamanda katlanabilir iPad'ler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak ürünlerin yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. Katlanabilir iPad için 2026 veya 2027 yılı konuşuluyor.

    Apple, katlanabilir telefonların sorunlarını gidermeye çalışıyor

    Rapora göre Apple'ın katlanabilir iPhone ile ilgili iki temel sorunu bulunuyor. Birincisinin, katlanabilir telefonların teknik sorunlarının henüz Apple mühendisleri tarafından çözülememesi olduğu belirtiliyor. İkincisi ise Apple tasarımcılarının, katlanabilir bir iPhone'u tüketiciler için yeterince çekici bir seçenek haline getirecek özellikler ortaya çıkarmakta zorlandıkları söyleniyor.

    Bir diğer problem ise mühendislerin katlandığında kabaca iPhone kadar kalınlığa sahip olacak bir telefon üretmek istemesi. Ancak pil boyutları ve ekran kısıtlamaları göz önüne alındığında teknoloji henüz buna izin vermiyor.

    İlk önce katlanabilir iPad'in piyasaya çıkması bekleniyor

    Apple birkaç yıldır katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak Apple tarafından piyasaya sürülecek ilk katlanabilir cihazın iPad olması daha olası görünüyor. Böylelikle şirket için en önemli ürün olan iPhone'un katlanabilir versiyonunu yapmaktan daha az risk taşıyacağı belirtiliyor. Apple'ın katlanabilir bir iPad'in kalınlığı konusunda bu kadar endişelenmesine gerek yok. Tabletin düşme testlerinde de yüksek standartları karşılaması gerekmiyor. Apple'ın en az 2020'den bu yana katlanabilir bir iPad geliştirdiği söyleniyor.

    Ancak katlanabilir iPad söz konusu olduğunda hala bazı zorluklar var. Mühendislerin, defalarca katlanma sonucu ekranın ortasında ortaya çıkan kırışıklığa çözüm bulmak için çalıştığı belirtiliyor. Apple'ın ayrıca ekranın açıldığında tamamen düz olduğundan ve ortada herhangi bir çıkıntı olmadığından emin olmaya çalıştığı bildiriliyor.

    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 kapandığında arada kalan boşluğu ortadan kaldıran bir menteşeyi birkaç yıl ve model sonrasında geliştirebilmişti. Görünüşe göre Apple, daha önce yaptığı gibi bir teknolojiyi ürünlerine entegre etmek için mükemmelleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla katlanabilir bir iPhone görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/apple-develops-a-foldable-clamshell-iphone https://www.engadget.com/apple-has-reportedly-made-foldable-iphone-prototypes-152804263.html?src=rss
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 18 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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