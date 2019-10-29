Samsung'un modüler akıllı telefon patenti ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli Samsung da diğer teknoloji şirketlerinde olduğu gibi yeni fikir ve tasarımlar üzerine çalışıyor. Bu fikirlerin bazıları gerçeğe dönüşse de, büyük bir kısmı da kağıt üzerinde kalıyor. Bakalım şirketin ortaya çıkan modüler akıllı telefon tasarımı hangi grupta yer alacak.

Ayrıca Bkz. "108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak"

Modüler telefon fikri yeni değil

Samsung'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka patenti, Huawei Mate X modelinde olduğu gibi dışa katlanan bir akıllı telefon modelini gösteriyordu. Ancak şimdi sızan patent ise bambaşka bir tasarımı gösteriyor. Patentte yer alan bilgilere göre Samsung, modüler bir akıllı telefon tasarlıyor ve bu da kullanıcıların telefonun yan tarafına sekme ekler gibi ek depolama alanı, pil ömrü ve başka işlemler için ekstra modüller eklemelerini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Patentteki cihaz oldukça tuhaf görünmekle birlikte, daha önce birkaç şirket tarafından denenen ve başarısızlıkla sonuçlanan modüler telefon fikrinin Samsung tarafından tekrar ele alınması da ilginç bir durum diyebiliriz. Şimdilik sadece kağıt üzerinde var olan bu akıllı telefon modelinin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2019/10/27/samsung-galaxy-folding-smartphones-s11-new-infinity-display-upgrade/#d165a62765fb