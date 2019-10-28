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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni bir modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Mi CC9 Pro adı verilen cihaz, fotoğraf çekme odaklı bir cihaz arayanlar için ideal.
    11 sa.
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    6
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Mi CC9 Pro ile ilgili çeşitli söylentiler mevcuttu. Cihazın 30W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği iddia edilirken şimdi de akıllı telefonun 108 MP kamerası olacağı belirtiliyor.

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    Fotoğraf çekmeyi sevenler için

    Xiaomi tarafından yayınlanan ilk Mi CC9 Pro görselinde ise cihazın 5 Kasım tarihinde tanıtılacağı belirtilmiş. Arka panelde dikey olarak hizalanmış 5 kamerası olduğu görülen akıllı telefon 5X optik zoom özelliğini de barındıracak. Xiaomi'nin, CC serisini fotoğraf çekmeyi seven "yaratıcı ve meraklı" kişiler için üretiyor olması da, kamerasının neden 108 MP çözünürlükte olduğu sorusunu cevaplıyor.

    108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak
    Tam Boyutta Gör

    Samsung ve Xiaomi'nin ortak geliştirdiği kamera geniş açılı manzaralar, gelişmiş makro çekim, parlaklık sensörü ve arka planı bulanık portre çekimi gibi özelliklere sahip olacak. 5 Kasım'daki etkinlikte Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin yanında bir de şirketin yeni bir akıllı saat ve televizyonunun görücüye çıkarılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_cc9_pro_will_have_five_cameras_arriving_on_november_5-news-39830.php Yorum Yaz
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    clb12 9 sa. en beğenilen
    Xiaomi ne zaman telefonlarına stereo hoparlör ve suya dayanıklılık sertifikası kameraya OIS ekler o zaman alırım.
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    ozansirinn 6 sa.
    Note 7 48 megapiksel var ama 12 gibi çekiyor kağıt üzerinde herşey bunlarda tekniyi yani donma kasma yok çok şükür
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    TearsForFears 6 sa.
    Xiaomi milyonlarca cihaz satıyor ama bu sene çıkardıkları son modeller berbattı. Mi a3 720p ekranla başarısız oldu, note 8 note 7 nin üzerine koyamadı aynı şeyin laciverti oldu. Note 8 pro mtk işlemciyle mi 9t ye alternatif olarak çıkarıldı. Mi 9 lite nin olayını ben zaten anlamadım. Şimdide mi 9 lite pro geliyor 108 mp kamera dışında bir farkı yok. 48 den 64 e şimdide 108 mp ye çıktı kameralar. İphone ise hala 12 mp ile bunları tokat manyağı yapıyor çünkü mp göz boyamaktan ibaret
    Yanıtla +1
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    clb12 9 sa. en beğenilen
    Xiaomi ne zaman telefonlarına stereo hoparlör ve suya dayanıklılık sertifikası kameraya OIS ekler o zaman alırım.
    Yanıtla +8
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    konsoldede 10 sa.
    Xiaomi nin dandik mono telefonlarindan artik biktik istemiyoruz
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    kreat 10 sa.
    Ben ccc9T pro'yu bekliyorum.
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    Relax Relax 11 sa.
    Kamera yazılımı önemli. İsterse 150 mp olsun tek yararı yakınlaştırınca görüntünün çok bozulmaması.
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