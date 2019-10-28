108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak

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Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Mi CC9 Pro ile ilgili çeşitli söylentiler mevcuttu. Cihazın 30W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği iddia edilirken şimdi de akıllı telefonun 108 MP kamerası olacağı belirtiliyor.

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Fotoğraf çekmeyi sevenler için

Xiaomi tarafından yayınlanan ilk Mi CC9 Pro görselinde ise cihazın 5 Kasım tarihinde tanıtılacağı belirtilmiş. Arka panelde dikey olarak hizalanmış 5 kamerası olduğu görülen akıllı telefon 5X optik zoom özelliğini de barındıracak. Xiaomi'nin, CC serisini fotoğraf çekmeyi seven "yaratıcı ve meraklı" kişiler için üretiyor olması da, kamerasının neden 108 MP çözünürlükte olduğu sorusunu cevaplıyor.

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Samsung ve Xiaomi'nin ortak geliştirdiği kamera geniş açılı manzaralar, gelişmiş makro çekim, parlaklık sensörü ve arka planı bulanık portre çekimi gibi özelliklere sahip olacak. 5 Kasım'daki etkinlikte Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin yanında bir de şirketin yeni bir akıllı saat ve televizyonunun görücüye çıkarılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_cc9_pro_will_have_five_cameras_arriving_on_november_5-news-39830.php