Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak

Teknoloji devi Samsung, Galaxy M62 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy M62, FCC sertifikasyon sitesinde görüldü. FCC sertifikası, yaklaşmakta olan telefonun hızlı şarj ve batarya özelliklerini gösteriyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek
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7.000 mAh batarya ile gelecek
SM-M62F / DS model numarasıyla FCC'de görüntülenen Samsung Galaxy M62, büyük bir bataryaya sahip olacak. FCC listesi cihazın, 7000mAh bataryaya sahip olacağını ve kullanıcılara 25W hızlı şarj cihazının sunulacağını gösteriyor. Ayrıca sertifikaya göre yaklaşan telefon, bir USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık jakı içerecek.
FCC listesine başka detay bulunmuyor ancak daha önce Geekbench'te listelenen telefon, Exynos 9825 yonga setinden güç alacak. Geekbench'e göre Galaxy M62, 6GB RAM'e sahip olacak ve Android 11 ile gelecek.
Samsung, yaklaşmakta olan telefonunu bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir bu yüzden yakın zamanda telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m62_fcc_certified-news-47250.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
2) 7000 mAh, 25W, 3,5 mm jak... Bunların hepsi M51'de mevcut. Umarım kayda değer farklılıklar olur.
3) Eksi tarafı ise M51 SD730G kullanıyorken, M62 Exynos 9825 kullanacak. Buna ilaveten haberde 8 gb ram demiyor. 6 gb diyor. M51 6-128 gb ve 8-128 gb hafızaya sahip.
Başka sitelerde 256 gb hafızayla ve SD 730G ile geleceği söyleniyor...
Sizin haber muhtemelen gsmarena'dan alınmış. Benim de takip ettiğim bir site.
Bekleyip göreceğiz artık...