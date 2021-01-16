Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak

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Teknoloji devi Samsung, Galaxy M62 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy M62, FCC sertifikasyon sitesinde görüldü. FCC sertifikası, yaklaşmakta olan telefonun hızlı şarj ve batarya özelliklerini gösteriyor.

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7.000 mAh batarya ile gelecek

SM-M62F / DS model numarasıyla FCC'de görüntülenen Samsung Galaxy M62, büyük bir bataryaya sahip olacak. FCC listesi cihazın, 7000mAh bataryaya sahip olacağını ve kullanıcılara 25W hızlı şarj cihazının sunulacağını gösteriyor. Ayrıca sertifikaya göre yaklaşan telefon, bir USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık jakı içerecek.

FCC listesine başka detay bulunmuyor ancak daha önce Geekbench'te listelenen telefon, Exynos 9825 yonga setinden güç alacak. Geekbench'e göre Galaxy M62, 6GB RAM'e sahip olacak ve Android 11 ile gelecek.

Samsung, yaklaşmakta olan telefonunu bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir bu yüzden yakın zamanda telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m62_fcc_certified-news-47250.php

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