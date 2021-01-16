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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak

    Samsung, yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürecek. Samsung Galaxy M62 adındaki akıllı telefon, FCC sertifikası aldı. FCC'ye göre Galaxy M62, 7.000 mAh bataryaya sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak
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    Teknoloji devi Samsung, Galaxy M62 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy M62, FCC sertifikasyon sitesinde görüldü. FCC sertifikası, yaklaşmakta olan telefonun hızlı şarj ve batarya özelliklerini gösteriyor.

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    7.000 mAh batarya ile gelecek

    SM-M62F / DS model numarasıyla FCC'de görüntülenen Samsung Galaxy M62, büyük bir bataryaya sahip olacak. FCC listesi cihazın, 7000mAh bataryaya sahip olacağını ve kullanıcılara 25W hızlı şarj cihazının sunulacağını gösteriyor. Ayrıca sertifikaya göre yaklaşan telefon, bir USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık jakı içerecek.

    FCC listesine başka detay bulunmuyor ancak daha önce Geekbench'te listelenen telefon, Exynos 9825 yonga setinden güç alacak. Geekbench'e göre Galaxy M62, 6GB RAM'e sahip olacak ve Android 11 ile gelecek.

    Samsung, yaklaşmakta olan telefonunu bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir bu yüzden yakın zamanda telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m62_fcc_certified-news-47250.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    2 saat önce
    Xandive

    damn

    2 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    10 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    10 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    neden amiral gemisi serisine gıdım gıdım batarya koyuyorlar anlamıyorum koy samsung s10 a 5.000 yada 6.000 lik batarya
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    volga tuygun (tuygun habora) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    1) Görseldeki M31 ( Bari M51 kullansaydınız )
    2) 7000 mAh, 25W, 3,5 mm jak... Bunların hepsi M51'de mevcut. Umarım kayda değer farklılıklar olur.
    3) Eksi tarafı ise M51 SD730G kullanıyorken, M62 Exynos 9825 kullanacak. Buna ilaveten haberde 8 gb ram demiyor. 6 gb diyor. M51 6-128 gb ve 8-128 gb hafızaya sahip.

    Başka sitelerde 256 gb hafızayla ve SD 730G ile geleceği söyleniyor...

    Sizin haber muhtemelen gsmarena'dan alınmış. Benim de takip ettiğim bir site.

    Bekleyip göreceğiz artık...
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf şu bataryalar yüzünden yeni telefon alırsam samsung düşünüyorum apple bıktırdı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yürüyen Hoparlör 16 dk. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Apple bıktırdı derken.Şu an en iyi batarya süresi iPhone 11 Pro Max ve 12 Pro Max’de.
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