Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı telefonu Galaxy A54 5G, bugün Geekbench platformunda görüntülendi. Cep dostu bir fiyatlandırma ile gelecek orta seviye akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Galaxy A54 5G, Samsung’un yeni işlemcisi ile geliyor

Paylaşılan Geekbench listelerinde Galaxy A54 5G, Android 13, 6GB RAM ve Exynos 1280’in halefi olacak S5E8835 kod adlı bir işlemci tarafından destekleniyor. Dört adet 2.4GHz performans, dört adet 2.0GHz verimlilik çekirdeği ve Mali G68 grafik birimi ile donatılan bu işlemci, muhtemel olarak Exynos 1380 olarak karşımıza çıkacak.

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Akıllı telefonun performansına gelirsek, Galaxy A54 5G, tek çekirdekte 776, çoklu çekirdekte ise 2.599 puana imza atıyor. Söz konusu skorların Exynos 1280'nin 738 ve 1925 skorlarına kıyasla önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Geçmiş söylentilere ve sızıntılara göre Galaxy A54 5G, 25W şarj destekli 5.100 mAh bataryaya, 50 MP ana kameraya ve 6.4 inç 120 Hz ekrana sahip olacak. Yaklaşan akıllı telefonun 2023'ün ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A54 5G Geekbench'te göründü