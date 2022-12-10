Xiaomi onayladı: Redmi K60 Gaming sürümü gelmiyor

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 13’ün hemen ardından merakla beklenen Redmi K60 serisini piyasaya sürecek. Bilindiği üzere Redmi K serisi, uzun bir süredir oyunculara özel bir Gaming sürümü ile geliyor. Ancak Xiaomi, oyuncu odaklı bu telefonları rafa kaldırabilir.

Xiaomi'den açıklama geldi

Bugün yaklaşan Xiaomi 13 ve Redmi K60 serileri hakkında açıklamalarda bulunan Xiaomi Başkan yardımcısı ve Redmi CEO'su Lu Weibing, 2023'te Android'de oyun oynamak için özel cihazlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu trendin "ölmeye mahkum" olduğunu belirtti. Bu durum bizlere, yaklaşan Redmi K60 serisinin özel bir Gaming sürümü içermeyeceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yakın zamanlı açıklamalarında Weibing, Redmi K60 serisinin iPhone 14'te karşımıza çıkan Dynamic Island benzeri bir bildirim paneli ile geleceği iddialarına da açıklık getirdi. Yetkili isim bu özelliğin, Xiaomi yazılım geliştirme ekibi tarafından test edildiğini ve selfie kameraları köşede kalsa bile Apple benzeri bir bildirim paneli görebileceğimizi belirtti.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, yaklaşan Redmi K60 serisinin Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60E sürümleri ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu cihazlar ise sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 8200 işlemciler ile donatılacak. Yaklaşan akıllı telefon ailesinin bu yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor.

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