Xiaomi onayladı: Redmi K60 Gaming sürümü gelmiyor

Xiaomi'den açıklama geldi
Bugün yaklaşan Xiaomi 13 ve Redmi K60 serileri hakkında açıklamalarda bulunan Xiaomi Başkan yardımcısı ve Redmi CEO'su Lu Weibing, 2023'te Android'de oyun oynamak için özel cihazlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu trendin "ölmeye mahkum" olduğunu belirtti. Bu durum bizlere, yaklaşan Redmi K60 serisinin özel bir Gaming sürümü içermeyeceğini gösteriyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, yaklaşan Redmi K60 serisinin Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60E sürümleri ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu cihazlar ise sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 8200 işlemciler ile donatılacak. Yaklaşan akıllı telefon ailesinin bu yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım