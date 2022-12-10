Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi onayladı: Redmi K60 Gaming sürümü gelmiyor

    Teknoloji devi Xiaomi, yaklaşan Redmi K60 serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Xiaomi 13'ün ardından tanıtılacak yeni akıllı telefon ailesi, özel bir Gaming sürümü içermeyebilir.
    Oy Ver
    Xiaomi onayladı: Redmi K60 Gaming sürümü gelmiyor Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 13’ün hemen ardından merakla beklenen Redmi K60 serisini piyasaya sürecek. Bilindiği üzere Redmi K serisi, uzun bir süredir oyunculara özel bir Gaming sürümü ile geliyor. Ancak Xiaomi, oyuncu odaklı bu telefonları rafa kaldırabilir.

    Xiaomi'den açıklama geldi

    Bugün yaklaşan Xiaomi 13 ve Redmi K60 serileri hakkında açıklamalarda bulunan Xiaomi Başkan yardımcısı ve Redmi CEO'su Lu Weibing, 2023'te Android'de oyun oynamak için özel cihazlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu trendin "ölmeye mahkum" olduğunu belirtti. Bu durum bizlere, yaklaşan Redmi K60 serisinin özel bir Gaming sürümü içermeyeceğini gösteriyor.

    Xiaomi onayladı: Redmi K60 Gaming sürümü gelmiyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yakın zamanlı açıklamalarında Weibing, Redmi K60 serisinin iPhone 14'te karşımıza çıkan Dynamic Island benzeri bir bildirim paneli ile geleceği iddialarına da açıklık getirdi. Yetkili isim bu özelliğin, Xiaomi yazılım geliştirme ekibi tarafından test edildiğini ve selfie kameraları köşede kalsa bile Apple benzeri bir bildirim paneli görebileceğimizi belirtti.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, yaklaşan Redmi K60 serisinin Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60E sürümleri ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu cihazlar ise sırasıyla Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 8200 işlemciler ile donatılacak. Yaklaşan akıllı telefon ailesinin bu yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız