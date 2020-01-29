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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı

    Günye Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinin teaser videosunu yayınladı. Şirketin bu yıl kullandığı slogan ise "geleceğin şeklini değiştir" oldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı
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    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un bir sonraki büyük etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Şirket resmi Youtube hesabında, Unpacked 2020 olarak adlandırılan lansmana ilgili kısa bir video yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs, Apple hisslerinin düşmesine neden oldu"

    San Francisco'da düzenlenecek

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 30 saniyelik kısa videoda herhangi bir akıllı telefon göremiyoruz. Ancak cihazlarla ilgili ufak ipuçları mevcut. "Geleceğin şeklini değiştir" başlığı ile yayınlanan videonun, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'e göndermede bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

    Tabii ki Samsung'un kısa bir süre sonra gerçekleştireceği lansman etkinliğinde, kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri de tanıtılacak. Bu cihazlarla ilgili neredeyse gölgede kalan hiçbir bilgi kalmadı diyebiliriz. Ancak tüm net ve kesin detaylar için yaklaşık olarak iki hafta daha beklememiz gerekecek.



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    ~Lion King~ 4 sa.
    Her sene böyle yanarlı dönerli telefonları sunup, 1 sene sonra o telefonların unutulmaya yüz tutması da ayrı bir ironik.
    Yanıtla +2
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    smart1978 2 sa.
    Seneye de S200 cikartirlar :) ...
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