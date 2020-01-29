Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un bir sonraki büyük etkinliği 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Şirket resmi Youtube hesabında, Unpacked 2020 olarak adlandırılan lansmana ilgili kısa bir video yayınladı.

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San Francisco'da düzenlenecek

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 30 saniyelik kısa videoda herhangi bir akıllı telefon göremiyoruz. Ancak cihazlarla ilgili ufak ipuçları mevcut. "Geleceğin şeklini değiştir" başlığı ile yayınlanan videonun, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'e göndermede bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.



Tabii ki Samsung'un kısa bir süre sonra gerçekleştireceği lansman etkinliğinde, kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri de tanıtılacak. Bu cihazlarla ilgili neredeyse gölgede kalan hiçbir bilgi kalmadı diyebiliriz. Ancak tüm net ve kesin detaylar için yaklaşık olarak iki hafta daha beklememiz gerekecek.

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