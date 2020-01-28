Koronavirüs, Apple hisslerinin düşmesine neden oldu

Tam Boyutta Gör

Çin'de Koronavirüs'ün patlak vermesi borsalar üzerindeki etkisini hissettirmeye başladı. Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın hisseleri Cuma günkü kapanışa göre yüzde 2.33 oranında düşüş gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı"

Apple tedarikçileri geçici olarak kapatıldı

Özellikle Apple, şirketin fason üretim tesislerinin büyük bir kısmı bu ülkede bulunduğu için, Çin'den gelen haberlere karşı hassas. Gelen bilgilere göre Koronavirüs salgını sonrasında, Çin'deki çeşitli teknoloji üretim tesislerinin en az bir hafta boyunca kaptılacağı belirtiliyor. Çin hükümetinin ölümcül virüse karşı savaşında, radara giren bir şehir de Suzhou ve bu şehir Apple için çok önemli.

Tam Boyutta Gör

Suzhou, ülkenin güneydoğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alıyor ve teknoloji şirketleri için çeşitli bileşenler üreten tedarikçilere ev sahipliği yapıyor. Apple'ın, Çin'deki 20 tedarikçisinden 15'inin Suzhou bölgesinde faaliyet göstermesi ise şirketin şanssız olduğu konuların başında geliyor diyebiliriz. Hal böyle olunca da, yaşanan bu olumsuzluklar, şirketin hisselerine de yansımış durumda. Çin hükümetinin aldığı bu kararın, Apple'ın yanında birçok dünya devi şirketi de olumsuz etkilediğini belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cnbc.com/2020/01/27/apple-impact-of-coronavirus-on-china-business.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.