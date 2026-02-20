Samsung, uygun fiyatlı iki akıllı bilekliğine desteği sonlandırdı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Wearable uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladı. Güncelleme, uygulamanın görünümünü One UI 8.5 ile uyumlu hale getiriyor ve yakında çıkacak Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro için destek ekliyor. Aynı zamanda Galaxy Fit kullanıcıları için kötü bir haber getiriyor.

Galaxy Fit ve Galaxy Fit e kullanıcıları dikkat!

Yeni Galaxy Wearable sürümü, kullanıcı deneyimini modernize etmeye odaklanıyor. Sürüm notlarında One UI 8.5 estetiği, Smart Switch ile ilgili gelişmiş güvenlik ve Galaxy Buds 4 desteğinin eklenmesi gibi geliştirmeler yer alıyor. Ancak 2019’da çıkan Galaxy Fit ya da Galaxy Fit e akıllı bilekliği kullanıyorsanız güncelle butonuna basmadan önce düşünmenizde fayda var.

Yeni Galaxy Wearable sürümü hem Galaxy Fit hem de Galaxy Fit e için desteği kaldırıyor. Bu, uygulamanın güncellendikten sonra iki giyilebilir cihazın da artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Galaxy Fit akıllı bileklikler, sınıfındaki çoğu cihazdan daha uzun ömürlü olan uygun fiyatlı modellerdi. Seri o zamandan beri gelişti ve akıllı saat tarzı dikdörtgen ekran ve daha zengin arayüzüyle dikkat çeken Galaxy Fit 3 ile zirveye ulaştı. Yine de, 2019 modellerini hala kullanan az sayıdaki kişiden biriyseniz, bu güncelleme yolun sonu anlamına geliyor. Galaxy Wearable uygulamasını güncellememenizde fayda var.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro desteğinin Galaxy Wearable'a eklenmesi, Samsung’un 25 Şubat’ta Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni kulaklıkları da tanıtacağını kesinleştirdi. Yazılım tarafında, One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle aynı gün çıkış yapacak ancak eski Galaxy telefonlarının One UI 8.5 yazılım güncellemesini alması biraz uzun sürecek.

