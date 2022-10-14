Samsung ve Google, akıllı ev teknolojilerinde ortaklığa gidiyor

Tam Boyutta Gör Akıllı ev aletleri söz konusu olduğunda sektörde başarılı işlere imza atan Samsung, uyumlu ev cihazlarını farklı uygulamalar arasında bulmayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırmak amacıyla Google ile yeni bir iş birliğine imza atıyor.

Samsung, akıllı ev ekosistemini genişletiyor

San Fransisco'da düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda akıllı ev aletleri ekosistemi hakkında açıklamalarda bulunan teknoloji devi, gelecekte Galaxy telefon ve tablet kullanıcılarının Matter uyumlu cihazları hem SmartThings hem de Google Home ekosistemlerine kolayca ekleyebileceklerini duyurdu.

Bilmeyenler için esasen bir nesnelerin interneti standardı olan Matter, günümüzde Apple, Google, Amazon ve Samsung’a ait akıllı cihazlara destek sunuyor. Cihazlar arasında oluşturulacak yeni köprü ise, farklı uygulamaların bir veya daha fazla cihaza bağlanmasına ve bunları kontrol etmesine olanak tanıyan Matter'ın çoklu yönetici özelliği üzerine inşa edilecek.

Böylece kullanıcılar, cihazların her birini birer birer manuel olarak eklemek yerine Google Home ve SmartThings uygulamalarında çapraz bir kullanım desteğine sahip olacak.

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Yeni ortaklık hakkında Google Android Geliştiricisi ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthew McCullough, ''Matter'ın piyasaya sürülmesiyle, akıllı ev bağlantısı söz konusu olduğunda yeni beklentilerin olacağını anlıyoruz. Yeni ve mevcut akıllı ev kullanıcılarına akıllı ev geleceğinin nasıl göründüğünü ve bununla birlikte gelen kullanım kolaylığına dair ilk bilgileri sunmak için Samsung Electronics ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz” sözlerini dile getirdi.

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