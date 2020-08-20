Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör

Özellikle pandemi döneminde adeta pik yapan görüntülü görüşme çözümleri web kamerası üreticilerini de sevindirdi. Salgının evden çalışma şeklinde oluşturduğu konseptin uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Bu da video konferans pazarını çıkışa geçirdi.

Samsung ve Logitech iş birliği

2019 yılında video konferans çözümleri 14 milyar dolar gibi düşük bir seviyede kalmıştı. Ne var ki pandemi döneminde video konferans uygulamaları haftalık 50 milyon indirme rekoruna ulaştı, kurumsal uygulamalar haftalık 33.7 milyon indirmeyi gördü ve web kameralarının üretiminde yetersizlik başladı.

İlginizi Çekebilir

İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Kaynaklar 2026 yılında video konferans pazarının 50 milyar dolara ulaşacağını ön görüyor. Bu bakımdan pazarda yatırımını arttıran firmalar da büyüyen pastadan payına düşeni almış olacak. Samsung ve Logitech bu anlamda yeni bir iş birliğine başlıyor.

Yapılan açıklamada göre Samsung’un monitör ve dijital reklam ekranlarını kapsayan ekran grubu ile Logitech’in USB uyumlu kameraları uyumlu çalışacak şekilde optimize edildi. Logitech MeetUp ve Rally gibi konferans kameraları ile Brio, C930e gibi web kameraları optimizasyon kapsamında.

Monitöre USB üzerinden bağlanan Logitech kameralarının hızlı bir şekilde görüşmeye hazır hale geleceği belirtiliyor. Şimdilik hangi monitör modelleri bu imkanı sunacak ve ne tür yazılım güncellemeleri gerekecek açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/271182/samsung-and-logitech-announce-strategic-partnership

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.