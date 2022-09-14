Samsung Eğlence modu 2.5 milyardan fazla kullanıldı

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Geçen yıl Snapchat ile bir ortaklık yapan Samsung, Galaxy A serisi telefonları için bir Fun Mode ya da Eğlence modu geliştirmişti. Bu mod kamera uygulamasında yer alıyor ve zengin gerçeklik ile portrelerinize çeşitli efektler ekleminizi sağlıyor.

Samsung’dan önemli başarı

Samsung yaptığı açıklamada Eğlence modunun 15 Mart 2021-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2.5 milyar kez kullanıldığını belirtti. Eğlence modu tüm Galaxy A serisi telefonlarda ve belirli Galaxy F ile Galaxy M cihazlarında kullanım sunulmuş durumda. Bu da aslında orta seviye Galaxy telefonların ne kadar çok kullanıcı kitlesine sahip olduğunu da gösteriyor.

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Snapchat ayrıca yerelleştirilmiş tecrübeler de geliştirmişti. Hindistan, Brezilya, Almanya, Endonezya, Meksika ve Filipinler için özel lensler kullanılabiliyor. Snapchat yine Galaxy S22 amiral gemisinde bilişsel fotoğrafçılığın daha iyi hale gelmesi için de kolları sıvamıştı. Samsung Eğlence modunun yıl bitmeden daha fazla modele sunulacağı ifade ediliyor.

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