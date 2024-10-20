Samsung W25 Flip'in yeni sertifikası, cihazın tasarımını ortaya çıkardı

İşte Samsung W25 Flip'in beklenen özellikleri ve tasarımı:
21 Ekim'de tanıtılması beklenen seriden W25 Flip, Çin pazarı için Galaxy Z Flip6'nın özel bir versiyonu olacak. SM-W7025 model numarası ile TENAA sertifikası alırken ortaya çıkan cihaz, Galaxy Z Flip 6 ile aynı boyutlara sahip. Ancak büyük ihtimalle kullanılan farklı malzemelerden dolayı daha ağır olan 198 g ağırlığına sahip olacak.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)