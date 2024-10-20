Samsung W25 Flip'in yeni sertifikası, cihazın tasarımını ortaya çıkardı

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki üstünlüğünü korurken, lüks segmentine yönelik yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmiş söylentilere konu olan Galaxy Z Fold Special Edition ve Galaxy Z Flip 6'nın Çin pazarı için özel olarak tasarlanan versiyonları olan W25 ve W25 Flip'in tanıtımına ise günler kaldı. Ancak cihazın aldığı yeni sertifika, lansmana sayılı günler kala cihazın tasarımını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 ile Geekbench'te listelendi 1 gün önce eklendi

İşte Samsung W25 Flip'in beklenen özellikleri ve tasarımı:

21 Ekim'de tanıtılması beklenen seriden W25 Flip, Çin pazarı için Galaxy Z Flip6'nın özel bir versiyonu olacak. SM-W7025 model numarası ile TENAA sertifikası alırken ortaya çıkan cihaz, Galaxy Z Flip 6 ile aynı boyutlara sahip. Ancak büyük ihtimalle kullanılan farklı malzemelerden dolayı daha ağır olan 198 g ağırlığına sahip olacak.

Cihaz, 6,7 inç 1080x2640 katlanabilir dokunmatik ekrana, arka tarafta ise 3,4 inç kapak ekranına sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 ile eşleştirilmiş 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek cihaz; 50 MP ana kamera, 12 MP ikincil kamera ve 10 MP selfie kamerasına sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung W25 Flip, yeni bir sertifika aldı: İşte muhtemel tasarım