Samsung ''XR'' başlığının prototipi sızdı: Vision Pro'ya rakip olacak

Bildiğiniz gibi Samsung, özellikle AR ve VR alanında rakiplerinden geri planda kaldı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Bugün Apple Vision Pro'ya rakip olacak Samsung XR başlığı için yeni bilgiler paylaşıldı. Yakın bir süreçte ertelenen cihaz, beklenenden daha güçlü olacak.

Apple Vision Pro'nun rakibi gecikecek

Hatırlayacak olursak Samsung, Apple Vision Pro'nun ardından mevcut Galaxy XR planlarını yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Bugün sızdırılan fotoğraflar ise bunun nedenini ortaya koyuyor diyebiliriz. Aktarıldığı kadarıyla Galaxy XR'nin, OLED mikro ekranlar, Exynos 2200 yonga seti, çift RGB kamera, derinlik sensörü, dahili göz izleme sensörleri ve denetleyiciler yerine el takibini temel alan bir cihaz olduğu söyleniyor.

Cihazın tasarımı Vision Pro'dan geri kalsa da, bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Ancak bu cihazın iptal edilmesindeki en büyük neden yonga seti tasarımı gibi görünüyor. Bilmeyenler için Exynos 2200, çıktığı günden itibaren çeşitli gecikme, ekran ve pil ömrü gibi sorunlar ile gündeme geldi. Öyle ki rakibi Snapdragon 8 Gen 1'in de gerisinde kaldı.

Tam Boyutta Gör Bunun ardından Galaxy S23 serisinde Snapdragon yongalara geçiş yapıldığını gördük. Şimdi benzer bir hareket, karma gerçeklik cihazında da yapılacak.

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Samsung'un erteleme kararının ardından Galaxy XR'nin en az iki çeyrek ileriye atıldığı belirtiliyor. Bilmeyenler için XR başlık için ilk olarak Şubat 2024 tarihine işaret edilmişti. Ancak şu an 2024 ortası veya sonlarında piyasaya sürülecek gibi duruyor. Ayrıca benzer bir tarihin Apple Vision Pro için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Apple'ın XR başlğı, 3.499 dolar fiyat etiketiyle 2024'ün başında çıkacak.

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