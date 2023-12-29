İddia: Samsung yapay zekayı kamera sensörüne entegre etmeye çalışıyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda akıllı telefon kameraları önemli ölçüde gelişti. Özellikle Sony ve Samsung geliştirdikleri sensörlerle kamera kalitelerini önemli ölçüde arttırdı. Yeni gelen bir habere göre Samsung rekabette öne geçmesini sağlayabilecek devrimsel bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, kamera sensörlerinin üzerine yapay zeka özelliği eklemek için çalışmalarda bulunuyor. Şirket daha önce yapay zeka destekli Zoom Anyplace özelliğini duyurmuştu. Güney Koreli şirket şimdi de yapay zeka özelliklerini daha ileri aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Henüz yeni sensörün yetenekleriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Samsung’dan kritik sensör hamlesi 7 sa. önce eklendi

SK Hynix, 2023'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka çiplerini kamera sensörlerine entegre etmek için çalıştıklarını açıklamıştı. AI çipleri, gecikmenin azaltılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesi ve güç tüketiminin azaltılması gibi faydalar sağlayacak. Şirket şuanda yüz ve nesne tanıma gibi birçok özelliği test ediyor.

Samsung da SK Hynix gibi yapay zekayı ürün ve hizmetlerinin merkezine koymayı planlıyor. Yeni sensörün neler sunacağını merakla bekliyoruz.

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Samsung yapay zekayı kamera sensörüne entegre etmeye çalışıyor