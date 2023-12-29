İddia: Samsung yapay zekayı kamera sensörüne entegre etmeye çalışıyor

Ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, kamera sensörlerinin üzerine yapay zeka özelliği eklemek için çalışmalarda bulunuyor. Şirket daha önce yapay zeka destekli Zoom Anyplace özelliğini duyurmuştu. Güney Koreli şirket şimdi de yapay zeka özelliklerini daha ileri aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Henüz yeni sensörün yetenekleriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.
SK Hynix, 2023'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka çiplerini kamera sensörlerine entegre etmek için çalıştıklarını açıklamıştı. AI çipleri, gecikmenin azaltılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesi ve güç tüketiminin azaltılması gibi faydalar sağlayacak. Şirket şuanda yüz ve nesne tanıma gibi birçok özelliği test ediyor.
Samsung da SK Hynix gibi yapay zekayı ürün ve hizmetlerinin merkezine koymayı planlıyor. Yeni sensörün neler sunacağını merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.