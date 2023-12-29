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    İddia: Samsung yapay zekayı kamera sensörüne entegre etmeye çalışıyor

    Kamera sensörü pazarının önemli bir oyuncu olan Samsung, ortaya çıkan bir rapora göre kamera sensörlerinin üzerine yapay zeka özelliği eklemek için çalışmalarda bulunuyor.
    Samsung yapay zekayı kamera sensörüne entegre etmeye çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda akıllı telefon kameraları önemli ölçüde gelişti. Özellikle Sony ve Samsung geliştirdikleri sensörlerle kamera kalitelerini önemli ölçüde arttırdı. Yeni gelen bir habere göre Samsung rekabette öne geçmesini sağlayabilecek devrimsel bir yenilik üzerinde çalışıyor.

    Ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, kamera sensörlerinin üzerine yapay zeka özelliği eklemek için çalışmalarda bulunuyor. Şirket daha önce yapay zeka destekli Zoom Anyplace özelliğini duyurmuştu. Güney Koreli şirket şimdi de yapay zeka özelliklerini daha ileri aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Henüz yeni sensörün yetenekleriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

    SK Hynix, 2023'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka çiplerini kamera sensörlerine entegre etmek için çalıştıklarını açıklamıştı. AI çipleri, gecikmenin azaltılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesi ve güç tüketiminin azaltılması gibi faydalar sağlayacak. Şirket şuanda yüz ve nesne tanıma gibi birçok özelliği test ediyor.

    Samsung da SK Hynix gibi yapay zekayı ürün ve hizmetlerinin merkezine koymayı planlıyor. Yeni sensörün neler sunacağını merakla bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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