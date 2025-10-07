Samsung, yeni 200 MP kamera sensörünü tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Samsung, akıllı telefonlar için yeni 200MP kamera sensörü ISOCELL HP5’i duyurdu. Önceki 200MP sensörlere kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip olan sensör, çok sayıda yeni teknoloji sayesinde hem fotoğraf hem de video kalitesinde ciddi iyileştirmeler sunuyor. Bu sensörün önümüzdeki dönemde farklı akıllı telefon markaları tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

200 MP’lik ISOCELL HP5 çıktı

ISOCELL HP5, 1/1.56 inç boyutunda ve 16,384 x 12,288 piksel çözünürlüğe sahip. Her bir pikselin boyutu yalnızca 0,5µm olarak tasarlanmış. ISOCELL HP5, diğer 200MP sensörlerde olduğu gibi 2x optik kalite zoom özelliğine sahip. Eğer sensör 3x optik zoom lens ile birleştirilirse, 6x kayıpsız zoom imkanı sunuyor. Otomatik odaklama tarafında ise Super QPD (PDAF) teknolojisi kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

Video tarafında ise Full HD’de 240fps, 4K’da 120fps ve 8K’da 30fps kayıt imkanı bulunuyor. ISOCELL HP5 ayrıca 8-bit, 10-bit, 12-bit ve 14-bit RAW formatlarında fotoğraf çekebiliyor.

Samsung, sensörün boyutunu küçültmesine rağmen görüntü kalitesinden ödün vermediğini vurguluyor. Bunun temel nedeni, Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) ve Front Deep Trench Isolation (FDTI) gibi teknolojiler sayesinde her pikselin FWC değerinin artırılması. Daha yüksek FWC değeri sayesinde her piksel daha fazla ışık alabilir, yani parlak alanlarda bile detay kaybı minimum seviyede tutulabilir. Ayrıca yeni sensördeki geliştirilmiş DTI Center Cut (DCC) teknolojisi, dört fotodiyot arasındaki kanalı kısmen açarak otomatik odaklama ve gürültü azaltma performansını yükseltiyor.

Samsung, bu teknolojinin dönüşüm kazancını yüzde 150 artırdığını ve rastgele gürültü (RN) seviyesini yüzde 3–40 oranında azalttığını belirtiyor. Bu sayede düşük ışık koşullarında hem fotoğraf hem de video kalitesi önemli ölçüde iyileştiriliyor. Piksel seviyesinde ışık toplama kapasitesini artırmak için yüksek hassasiyetli mikrolensler kullanılıyor ve ışık yansımalarını en aza indirmek için yeni bir katman uygulanıyor. Ayrıca, oksit bazlı yalıtım yapısı sayesinde parazitler azaltılıyor ve ışık kaybı minimuma indiriliyor.

HDR performansını artırmak için sensörde Smart ISO Pro ve Staggered HDR teknolojileri de yer alıyor. Smart ISO Pro, aynı anda High/Mid ISO ve Low ISO ile iki kare çekerek 13-bit ve 550 milyar renk destekli görüntüler oluşturabiliyor. Staggered HDR ise farklı pozlama süreleriyle çekilen kareleri birleştirerek yüksek dinamik aralıklı görüntüler elde ediyor.

Hangi telefonlar kullanacak

Önceki raporlara göre ISOCELL HP5, OPPO Find X9 Pro'da telefoto kamera olarak kullanılacak. Cihazın 16 Ekim'de duyurulması bekleniyor.

Galaxy S22 için son büyük güncelleme "One UI 8" yayınlandı 1 gün önce eklendi

Çinli diğer akıllı telefon üreticilerinin de bu sensörü kullanması öngörülüyor, ancak Samsung’un kendi Galaxy serisi cihazlarında kısa vadede bu sensörü kullanması beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: