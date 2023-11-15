Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yeni ekipmanlarla birlikte üretim kapasitesini artırıyor

    Dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden birisi olan Samsung, liderliği almak için geliştirmelerine devam ediyor. Firma, ASML’den aldığı ekipmanlarla üretim kapasitesini artırıyor.
    Samsung, yeni ekipmanlarla birlikte üretim kapasitesini artırıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin ardından dünyanın en büyük sözleşmeli çip üretim firması olan Samsung, bu on yılın sonuna kadar en büyük yarı iletken çip şirketi olmak istiyor. Bu amaçla şirketin ASML'den daha gelişmiş çip üretim ekipmanları satın alacağı söyleniyor. Güney Koreli firmanın önümüzdeki yıl segmentinde lider olan Hollanda merkezli ASML firmasından ek EUV (Extreme Ultraviolet- Aşırı ultraviyole litografi) çip üretim ekipmanı ithal edeceği bildirildi.

    Samsung, yarı iletken üretimine önemli yatırımlar yapıyor

    Yeni anlaşmanın kesin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmamış olsa da, bazı raporlar Samsung Electronics'in önümüzdeki beş yıl içinde ASML'den toplam 50 ünite ithal edeceğini iddia ediyor. Bu ünitelerin her biri yaklaşık 153 milyon dolar değerinde. EUV ile birlikte hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlanabiliyor.

    Eski süreçlerin aksine, EUV ekipmanı devre tasarımını tek seferde bir çip üzerine basabiliyor. Bununla birlikte, EUV ekipmanının yapımı çok maliyetli ve karmaşık. Zaten EUV makineleri üreten firma sayısının çok az olması da bunun bir göstergesi. ASML her yıl sadece 60 EUV ekipmanı üretebiliyor ve dünyada sadece beş çip firmasının bu ekipmana ihtiyacı var: Intel, Micron, Samsung Foundry, SK Hynix ve TSMC. Şu anda ASML'nin ürettiği EUV ekipmanlarının %70'i pazar lideri TSMC tarafından satın alınıyor.

    EUV aynı zamanda 3nm süreci için de çok değerli. Samsung ve TSMC halihazırda 3nm üretim gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren iki firmanın da şirketlere bu seçeneği sunması bekleniyor. TSMC, zaten bu yıl Apple için 3nm üretimi yapmaya başlamıştı. Öte yandan Samsung, 2025 yılında 2nm ve 2027 yılında 1.4nm çipler üretmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiloyla kitap satma 9222 nedir en iyi online ingilizce kursu low frost derin dondurucu kreatin saç döker mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız