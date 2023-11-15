Samsung, yeni ekipmanlarla birlikte üretim kapasitesini artırıyor

Samsung, yarı iletken üretimine önemli yatırımlar yapıyor
Yeni anlaşmanın kesin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmamış olsa da, bazı raporlar Samsung Electronics'in önümüzdeki beş yıl içinde ASML'den toplam 50 ünite ithal edeceğini iddia ediyor. Bu ünitelerin her biri yaklaşık 153 milyon dolar değerinde. EUV ile birlikte hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlanabiliyor.
Eski süreçlerin aksine, EUV ekipmanı devre tasarımını tek seferde bir çip üzerine basabiliyor. Bununla birlikte, EUV ekipmanının yapımı çok maliyetli ve karmaşık. Zaten EUV makineleri üreten firma sayısının çok az olması da bunun bir göstergesi. ASML her yıl sadece 60 EUV ekipmanı üretebiliyor ve dünyada sadece beş çip firmasının bu ekipmana ihtiyacı var: Intel, Micron, Samsung Foundry, SK Hynix ve TSMC. Şu anda ASML'nin ürettiği EUV ekipmanlarının %70'i pazar lideri TSMC tarafından satın alınıyor.
EUV aynı zamanda 3nm süreci için de çok değerli. Samsung ve TSMC halihazırda 3nm üretim gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren iki firmanın da şirketlere bu seçeneği sunması bekleniyor. TSMC, zaten bu yıl Apple için 3nm üretimi yapmaya başlamıştı. Öte yandan Samsung, 2025 yılında 2nm ve 2027 yılında 1.4nm çipler üretmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.