Samsung, yeni Exynos yongasını 2nm sürecinde test ediyor

Yeni Exynos, 2nm’de test ediliyor
Bundan bir süre önce Qualcomm’un hem Samsung hem de TSMC’den 2nm örnekleri istediği raporlanmıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden bu kez de Samsung’un bir sonraki Exynos için 2nm prototipleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Kaynaklar “bir sonraki Exynos” terimini kullansa da hangi yongayı kastettikleri belirsiz. Daha önce 10 çekirdekli Exynos 2500'ün doğrudan Exynos 2400'ün yerini alacağı söylenmişti ancak bu litografinin bir süre daha hayatımıza girmesi beklenmediği için 2nm sürecini kullanarak seri üretim yapması pek olası değil. Muhtemelen Exynos 2500'ü Snapdragon 8 Gen 4 gibi 3nm sürecinde göreceğiz.
Bununla birlikte Exynos özelindeki 2nm testleri, gelecekteki amiral gemisi telefonlarında Samsung’un sadece Snapdragon yongalarını kullanmayı planlamadığını gösteriyor. Samsung muhtemelen bir süre daha Galaxy S24 serisinde olduğu gibi çift yonga stratejisini sürdürecek. Ek olarak Samsung, 2nm süreci için Preferred Networks (PFN) adlı bir Japon firmasıyla da anlaşmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.