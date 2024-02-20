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    Samsung, yeni Exynos yongasını 2nm sürecinde test ediyor

    Samsung’un bir Exynos yongası prototipini şirketin son teknoloji 2nm üretim sürecinde test ettiği söyleniyor. Aktarılanlara göre Samsung, çift yonga stratejisini sürdürme niyetinde.
    Samsung, yeni Exynos yongasını 2nm sürecinde test ediyor Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin bu yılın sonunda kadar aylık 3nm plaka üretimini 100 bine çıkarmayı planlıyor. Bu durum firmanın 3nm GAA sürecinde yeni müşteriler kazandığına işaret ederken Samsung’un ise 3nm’de müşteri arayışının başarısız olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre Samsung, 3nm sürecindeki verim sorununu çözmek yerine 2nm teknolojisine odaklanıyor. Gelen son rapor ise firmanın bir sonraki Exynos yongasını bu litografi üzerinde test ettiğini aktarıyor.

    Yeni Exynos, 2nm’de test ediliyor

    Bundan bir süre önce Qualcomm’un hem Samsung hem de TSMC’den 2nm örnekleri istediği raporlanmıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden bu kez de Samsung’un bir sonraki Exynos için 2nm prototipleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

    Kaynaklar “bir sonraki Exynos” terimini kullansa da hangi yongayı kastettikleri belirsiz. Daha önce 10 çekirdekli Exynos 2500'ün doğrudan Exynos 2400'ün yerini alacağı söylenmişti ancak bu litografinin bir süre daha hayatımıza girmesi beklenmediği için 2nm sürecini kullanarak seri üretim yapması pek olası değil. Muhtemelen Exynos 2500'ü Snapdragon 8 Gen 4 gibi 3nm sürecinde göreceğiz.

    Bununla birlikte Exynos özelindeki 2nm testleri, gelecekteki amiral gemisi telefonlarında Samsung’un sadece Snapdragon yongalarını kullanmayı planlamadığını gösteriyor. Samsung muhtemelen bir süre daha Galaxy S24 serisinde olduğu gibi çift yonga stratejisini sürdürecek. Ek olarak Samsung, 2nm süreci için Preferred Networks (PFN) adlı bir Japon firmasıyla da anlaşmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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