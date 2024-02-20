Tam Boyutta Gör TSMC’nin bu yılın sonunda kadar aylık 3nm plaka üretimini 100 bine çıkarmayı planlıyor. Bu durum firmanın 3nm GAA sürecinde yeni müşteriler kazandığına işaret ederken Samsung’un ise 3nm’de müşteri arayışının başarısız olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre Samsung, 3nm sürecindeki verim sorununu çözmek yerine 2nm teknolojisine odaklanıyor. Gelen son rapor ise firmanın bir sonraki Exynos yongasını bu litografi üzerinde test ettiğini aktarıyor.

Yeni Exynos, 2nm’de test ediliyor

Bundan bir süre önce Qualcomm’un hem Samsung hem de TSMC’den 2nm örnekleri istediği raporlanmıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden bu kez de Samsung’un bir sonraki Exynos için 2nm prototipleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kaynaklar “bir sonraki Exynos” terimini kullansa da hangi yongayı kastettikleri belirsiz. Daha önce 10 çekirdekli Exynos 2500'ün doğrudan Exynos 2400'ün yerini alacağı söylenmişti ancak bu litografinin bir süre daha hayatımıza girmesi beklenmediği için 2nm sürecini kullanarak seri üretim yapması pek olası değil. Muhtemelen Exynos 2500'ü Snapdragon 8 Gen 4 gibi 3nm sürecinde göreceğiz.

Samsung ilk 2nm siparişini Japonya’dan aldı 4 gün önce eklendi

Bununla birlikte Exynos özelindeki 2nm testleri, gelecekteki amiral gemisi telefonlarında Samsung’un sadece Snapdragon yongalarını kullanmayı planlamadığını gösteriyor. Samsung muhtemelen bir süre daha Galaxy S24 serisinde olduğu gibi çift yonga stratejisini sürdürecek. Ek olarak Samsung, 2nm süreci için Preferred Networks (PFN) adlı bir Japon firmasıyla da anlaşmış durumda.

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Samsung, yeni Exynos yongasını 2nm sürecinde test ediyor