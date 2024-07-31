Samsung, Galaxy S25 için Exynos 2500'ü ilk kez onayladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, kısa bir süre önce yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Samsung’un gelirleri ilgili çeyrekte yüzde 23,42 artış görürken işletme kârında ise yüzde 1.458 yükseliş elde edildi. Bununla birlikte Samsung, yaptığı açıklamada Exynos 2500 çipini ilk kez resmi olarak doğruladı.

Exynos 2500 onaylandı

Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra akıllı saatlerinde ilk 3nm işlemcisi Exynos W1000 bulunuyordu. Exynos 2500 ise firmanın ikinci 3nm çipi olacak. Samsung, bu çipin hangi cihazlarda kullanılacağını açıklamadı ancak yüksek bir ihtimalle Exynos 2500'ü en azından bazı Galaxy S25 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak. Yapılan açıklamada “System LSI, iş bölümü yeteneklerini amiral gemisi ürünler için istikrarlı Exynos 2500 tedarikine odaklamayı planlıyor.” denildi.

Exynos W1000, Samsung’un ikinci nesil 3nm süreci ile üretilmişti. Samsung, bu çip için olumlu tepkiler alındığını söylerken ikinci nesil 3nm GAA sürecinin tam ölçekli seri üretime geçtiğinin altını çizdi. Dolayısıyla Samsung, Exynos 2500 için bir süredir söylenen “verim problemleri” özelinde bir sorun karşılaşmayacağından emin görünüyor.

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Samsung'un Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'da Exynos 2500 çipini çoğu pazarlarda kullanması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4'ün Güney Kore, Çin ve ABD’de kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak şirket, Galaxy S25 Ultra'da mevcut nesilde olduğu yalnızca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ünü de kullanabilir.

Beklenen Exynos 2500 özellikleri

Mevcut bilgilere göre Exynos 2500, 3.2GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X5 çekirdeği, 2.3-2.5GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A730 çekirdeği, biraz daha düşük hızda çalışan iki adet Cortex-A730 çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Ayrıca AMD'nin RDNA3 mimarisine dayanan Samsung'un kendi Xclipse 950 GPU'sunun yongaya güç vermesi bekleniyor. Firmanın enerji verimliliğinde rakiplerini yakalayacağı iddia ediliyor.

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Samsung, Galaxy S25 için Exynos 2500'ü ilk kez onayladı