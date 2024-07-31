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    Samsung, Galaxy S25 için Exynos 2500'ü ilk kez onayladı

    Samsung’un Galaxy S25'te kullanılması beklenen Exynos 2500 işlemcisi hakkında olumsuz yorumlar bulunuyordu. Ancak Samsung, Exynos 2500’i onaylarken sorun olmadığını açıkladı.
    Samsung, Galaxy S25 için Exynos 2500'ü ilk kez onayladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, kısa bir süre önce yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Samsung’un gelirleri ilgili çeyrekte yüzde 23,42 artış görürken işletme kârında ise yüzde 1.458 yükseliş elde edildi. Bununla birlikte Samsung, yaptığı açıklamada Exynos 2500 çipini ilk kez resmi olarak doğruladı.

    Exynos 2500 onaylandı

    Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra akıllı saatlerinde ilk 3nm işlemcisi Exynos W1000 bulunuyordu. Exynos 2500 ise firmanın ikinci 3nm çipi olacak. Samsung, bu çipin hangi cihazlarda kullanılacağını açıklamadı ancak yüksek bir ihtimalle Exynos 2500'ü en azından bazı Galaxy S25 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak. Yapılan açıklamada “System LSI, iş bölümü yeteneklerini amiral gemisi ürünler için istikrarlı Exynos 2500 tedarikine odaklamayı planlıyor.” denildi.

    Exynos W1000, Samsung’un ikinci nesil 3nm süreci ile üretilmişti. Samsung, bu çip için olumlu tepkiler alındığını söylerken ikinci nesil 3nm GAA sürecinin tam ölçekli seri üretime geçtiğinin altını çizdi. Dolayısıyla Samsung, Exynos 2500 için bir süredir söylenen “verim problemleri” özelinde bir sorun karşılaşmayacağından emin görünüyor.

    Samsung'un Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'da Exynos 2500 çipini çoğu pazarlarda kullanması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4'ün Güney Kore, Çin ve ABD’de kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak şirket, Galaxy S25 Ultra'da mevcut nesilde olduğu yalnızca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ünü de kullanabilir.

    Beklenen Exynos 2500 özellikleri

    Mevcut bilgilere göre Exynos 2500, 3.2GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X5 çekirdeği, 2.3-2.5GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A730 çekirdeği, biraz daha düşük hızda çalışan iki adet Cortex-A730 çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Ayrıca AMD'nin RDNA3 mimarisine dayanan Samsung'un kendi Xclipse 950 GPU'sunun yongaya güç vermesi bekleniyor. Firmanın enerji verimliliğinde rakiplerini yakalayacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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