Samsung, Galaxy S25 için Exynos 2500'ü ilk kez onayladı

Exynos 2500 onaylandı
Samsung, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra akıllı saatlerinde ilk 3nm işlemcisi Exynos W1000 bulunuyordu. Exynos 2500 ise firmanın ikinci 3nm çipi olacak. Samsung, bu çipin hangi cihazlarda kullanılacağını açıklamadı ancak yüksek bir ihtimalle Exynos 2500'ü en azından bazı Galaxy S25 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak. Yapılan açıklamada “System LSI, iş bölümü yeteneklerini amiral gemisi ürünler için istikrarlı Exynos 2500 tedarikine odaklamayı planlıyor.” denildi.
Exynos W1000, Samsung’un ikinci nesil 3nm süreci ile üretilmişti. Samsung, bu çip için olumlu tepkiler alındığını söylerken ikinci nesil 3nm GAA sürecinin tam ölçekli seri üretime geçtiğinin altını çizdi. Dolayısıyla Samsung, Exynos 2500 için bir süredir söylenen “verim problemleri” özelinde bir sorun karşılaşmayacağından emin görünüyor.
Samsung'un Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'da Exynos 2500 çipini çoğu pazarlarda kullanması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 4'ün Güney Kore, Çin ve ABD’de kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak şirket, Galaxy S25 Ultra'da mevcut nesilde olduğu yalnızca Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ünü de kullanabilir.
Beklenen Exynos 2500 özellikleri
Mevcut bilgilere göre Exynos 2500, 3.2GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X5 çekirdeği, 2.3-2.5GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A730 çekirdeği, biraz daha düşük hızda çalışan iki adet Cortex-A730 çekirdeği ve dört adet Cortex-A520 çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Ayrıca AMD'nin RDNA3 mimarisine dayanan Samsung'un kendi Xclipse 950 GPU'sunun yongaya güç vermesi bekleniyor. Firmanın enerji verimliliğinde rakiplerini yakalayacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.