Samsung, yeni QD-OLED TV modellerini duyurdu! Parlaklık ve boyut seçenekleri artıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı televizyon pazarında QLED ve QD-OLED TV modelleri ile başarılı işlere imza atan Samsung, CES 2023 duyurusunun bir parçası olarak yeni nesil QD-OLED TV’lerini tanıttı. Bu yılki QD-OLED TV modelleri, daha fazla boyut seçeneği ve 2.000 nite ulaşan etkileyici parlaklık değerleri ile geliyor.

Yeni QD OLED TV'ler neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Samsung, yeni nesil televizyonlarında LG’nin OLED EX panellerinde olduğu gibi parlaklığa odaklanacak.Bu konudayenigeliştirilenHyperEfficient EL materyaliveIntelliSense AI algoritması ile desteklenen modeller, 2.000 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık sunacak. Ayrıca Samsung, yeni malzemenin RGB'deki her rengin parlaklığını da iyileştirdiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung, görüntülerde yer alan her pikselin analiz edilmesi konusunda yapay zeka desteğinden faydalanıyor. Böylece toplanan veriler, ışığı hassas bir şekilde kontrol etmek için kullanılarak daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Yeni nesil QD-OLED TV'ler ise, 2022 modellerine kıyasla yüzde 25'e kadar daha fazla güç tasarrufu sunacak.

Boyut seçenekleri artıyor

Hatırlamak gerekirse Samsung'un amiral gemisi televizyonu S95B QD-OLED, yalnızca 55 ve 65 inç boyutlarında piyasaya sürüldü. 2023 yılında ise şirket, yeni QD-LED TV modellerini dört farklı boyut seçeneği ile güncellemeyi planlıyor. Bununla birlikte yeni televizyonlar, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 77 inç seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

Samsung, yeni QD-OLED TV modellerinin isimleri, fiyatları ve bulunabilirliği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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