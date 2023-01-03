Samsung, yeni QD-OLED TV modellerini duyurdu! Parlaklık ve boyut seçenekleri artıyor

Yeni QD OLED TV'ler neler sunuyor?
Bildirilenlere göre Samsung, yeni nesil televizyonlarında LG’nin OLED EX panellerinde olduğu gibi parlaklığa odaklanacak.Bu konudayenigeliştirilenHyperEfficient EL materyaliveIntelliSense AI algoritması ile desteklenen modeller, 2.000 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık sunacak. Ayrıca Samsung, yeni malzemenin RGB'deki her rengin parlaklığını da iyileştirdiğini söylüyor.
Boyut seçenekleri artıyor
Hatırlamak gerekirse Samsung'un amiral gemisi televizyonu S95B QD-OLED, yalnızca 55 ve 65 inç boyutlarında piyasaya sürüldü. 2023 yılında ise şirket, yeni QD-LED TV modellerini dört farklı boyut seçeneği ile güncellemeyi planlıyor. Bununla birlikte yeni televizyonlar, 49 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 77 inç seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.
Samsung, yeni QD-OLED TV modellerinin isimleri, fiyatları ve bulunabilirliği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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