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    Samsung, yeni premium 4K projektörlerini satışa sundu

    Samsung, Premiere 7 ve Premiere 9 olmak üzere iki yeni premium projektörü satışa sundu. Bu 4K projeksiyon cihazları, CES 2024'te tanıtılan ve yenilenen modeller.
    Samsung Premiere 7 & 9 (2024) 4K projeksiyon cihazı
    Samsung'un yeni projektörleri Premiere 7 (2024) ve Premiere 9 (2024), parlak 4K görsellerin yanı sıra sürükleyici ses ve herhangi bir yüzeyi dokunmatik ekrana dönüştürme özelliği gibi gelişmiş akıllı özellikler sunuyor.

    Premiere 7 ve Premiere 9 projektörünün 2024 versiyonları, yapay zeka destekli 4K upscaling ve Vision Booster teknolojileriyle geliyor. Ayrıca, Dolby Atmos ses özellikli çok kanallı hoparlörlere sahipler. Dolayısıyla harici bir soundbar veya hoparlörlere ihtiyacınız yok.

    Samsung Premiere 7 (2024) projektör özellikleri

    Premiere 7, 4K çözünürlük, 120 inç'e kadar video projeksiyon boyutu, %100 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamı, 2.500 ISO lümene kadar maksimum parlaklık ve HDR10+ ile ultra kısa mesafeli lazer projektör. 30W ses için 2.2 kanallı hoparlör kurulumuna ve uzamsal ses için dahili Dolby Atmos'a sahip.

    Samsung Premiere 9 (2024) projektör özellikleri

    Premiere 9 ise, 4K çözünürlük ve 130 inç’e kadar projeksiyon boyutuna sahip üçlü lazer ultra kısa mesafeli projektör. %154'e kadar DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına ve maksimum 3.450 ISO lümene sahip. Bu premium projektörde uzamsal ses için Dolby Atmos destekli 2.2.2 kanallı 40W hoparlör kurulumu mevcut.

    Her iki yeni projektör de Tizen OS 7.0 üzerinde çalışıyor. 4K projeksiyon cihazları, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer akış platformlarını içine alan Daily+ ile birlikte ücretsiz video akışı kanalları ve isteğe bağlı içerikler için Samsung TV Plus ile geliyor. Tüm popüler bulut oyun hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla buluttan AAA oyunları oynamanızı sağlayan Samsung Gaming Hub da var.

    SmartThings uygulamasını kullanarak ekranda fotoğrafları, videoları ve araç takımlarını düzenlemenize imkan veren Özel Ortam Modu’nu ayarlayabiliyorsunuz. Video izlemek için kullanmadığınızda telefonunuzdan ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Tap View özelliğiyle Galaxy telefonunuzun sesini projeksiyona yansıtabiliyorsunuz. Projektörler akıllı hoparlör görevi de görüyor.

    Samsung Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) fiyatı

    Samsung Premiere 7 & 9 projektör fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) projeksiyonlarını Kanada, Çin, Güney Kore ve ABD'de satışa sundu. Yakında daha fazla ülkede satışa çıkacak. Premiere 7’nin fiyatı 3.000 dolar, Premiere 9’un fiyatı ise 6.000 dolar.

    Şirket, CES 2024’te tanıttığı Premiere 7 ve Premiere 9 ile birlikte ilk 8K lazer projektörünü (Premiere 8K) henüz satışa sunmadı.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-premium-7-9-2024-4k-laser-projectors-launched/ https://news.samsung.com/us/samsung-launches-the-premiere-9-and-the-premiere-7-projectors/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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