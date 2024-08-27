Samsung, yeni premium 4K projektörlerini satışa sundu

- Samsung Premiere 7 (2024) projektör özellikleri
- Samsung Premiere 9 (2024) projektör özellikleri
- Samsung Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) fiyatı
- Yorumlar
Premiere 7 ve Premiere 9 projektörünün 2024 versiyonları, yapay zeka destekli 4K upscaling ve Vision Booster teknolojileriyle geliyor. Ayrıca, Dolby Atmos ses özellikli çok kanallı hoparlörlere sahipler. Dolayısıyla harici bir soundbar veya hoparlörlere ihtiyacınız yok.
Samsung Premiere 7 (2024) projektör özellikleri
Premiere 7, 4K çözünürlük, 120 inç'e kadar video projeksiyon boyutu, %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı, 2.500 ISO lümene kadar maksimum parlaklık ve HDR10+ ile ultra kısa mesafeli lazer projektör. 30W ses için 2.2 kanallı hoparlör kurulumuna ve uzamsal ses için dahili Dolby Atmos'a sahip.
Samsung Premiere 9 (2024) projektör özellikleri
Premiere 9 ise, 4K çözünürlük ve 130 inç’e kadar projeksiyon boyutuna sahip üçlü lazer ultra kısa mesafeli projektör. %154'e kadar DCI-P3 renk gamı kapsamına ve maksimum 3.450 ISO lümene sahip. Bu premium projektörde uzamsal ses için Dolby Atmos destekli 2.2.2 kanallı 40W hoparlör kurulumu mevcut.
Her iki yeni projektör de Tizen OS 7.0 üzerinde çalışıyor. 4K projeksiyon cihazları, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer akış platformlarını içine alan Daily+ ile birlikte ücretsiz video akışı kanalları ve isteğe bağlı içerikler için Samsung TV Plus ile geliyor. Tüm popüler bulut oyun hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla buluttan AAA oyunları oynamanızı sağlayan Samsung Gaming Hub da var.
SmartThings uygulamasını kullanarak ekranda fotoğrafları, videoları ve araç takımlarını düzenlemenize imkan veren Özel Ortam Modu’nu ayarlayabiliyorsunuz. Video izlemek için kullanmadığınızda telefonunuzdan ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Tap View özelliğiyle Galaxy telefonunuzun sesini projeksiyona yansıtabiliyorsunuz. Projektörler akıllı hoparlör görevi de görüyor.
Samsung Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) fiyatı
Şirket, CES 2024’te tanıttığı Premiere 7 ve Premiere 9 ile birlikte ilk 8K lazer projektörünü (Premiere 8K) henüz satışa sunmadı.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-premium-7-9-2024-4k-laser-projectors-launched/ https://news.samsung.com/us/samsung-launches-the-premiere-9-and-the-premiere-7-projectors/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.