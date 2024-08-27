Samsung, yeni premium 4K projektörlerini satışa sundu

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Samsung'un yeni projektörleri Premiere 7 (2024) ve Premiere 9 (2024), parlak 4K görsellerin yanı sıra sürükleyici ses ve herhangi bir yüzeyi dokunmatik ekrana dönüştürme özelliği gibi gelişmiş akıllı özellikler sunuyor.

En iyi projeksiyon cihazı tavsiyeleri 9 ay önce eklendi

Premiere 7 ve Premiere 9 projektörünün 2024 versiyonları, yapay zeka destekli 4K upscaling ve Vision Booster teknolojileriyle geliyor. Ayrıca, Dolby Atmos ses özellikli çok kanallı hoparlörlere sahipler. Dolayısıyla harici bir soundbar veya hoparlörlere ihtiyacınız yok.

Samsung Premiere 7 (2024) projektör özellikleri

Premiere 7, 4K çözünürlük, 120 inç'e kadar video projeksiyon boyutu, %100 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamı, 2.500 ISO lümene kadar maksimum parlaklık ve HDR10+ ile ultra kısa mesafeli lazer projektör. 30W ses için 2.2 kanallı hoparlör kurulumuna ve uzamsal ses için dahili Dolby Atmos'a sahip.

Samsung Premiere 9 (2024) projektör özellikleri

Premiere 9 ise, 4K çözünürlük ve 130 inç’e kadar projeksiyon boyutuna sahip üçlü lazer ultra kısa mesafeli projektör. %154'e kadar DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına ve maksimum 3.450 ISO lümene sahip. Bu premium projektörde uzamsal ses için Dolby Atmos destekli 2.2.2 kanallı 40W hoparlör kurulumu mevcut.

Her iki yeni projektör de Tizen OS 7.0 üzerinde çalışıyor. 4K projeksiyon cihazları, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer akış platformlarını içine alan Daily+ ile birlikte ücretsiz video akışı kanalları ve isteğe bağlı içerikler için Samsung TV Plus ile geliyor. Tüm popüler bulut oyun hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla buluttan AAA oyunları oynamanızı sağlayan Samsung Gaming Hub da var.

SmartThings uygulamasını kullanarak ekranda fotoğrafları, videoları ve araç takımlarını düzenlemenize imkan veren Özel Ortam Modu’nu ayarlayabiliyorsunuz. Video izlemek için kullanmadığınızda telefonunuzdan ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Tap View özelliğiyle Galaxy telefonunuzun sesini projeksiyona yansıtabiliyorsunuz. Projektörler akıllı hoparlör görevi de görüyor.

Samsung Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung, Premiere 7 ve Premiere 9 (2024) projeksiyonlarını Kanada, Çin, Güney Kore ve ABD'de satışa sundu. Yakında daha fazla ülkede satışa çıkacak. Premiere 7’nin fiyatı 3.000 dolar, Premiere 9’un fiyatı ise 6.000 dolar.

Şirket, CES 2024’te tanıttığı Premiere 7 ve Premiere 9 ile birlikte ilk 8K lazer projektörünü (Premiere 8K) henüz satışa sunmadı.

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Samsung, yeni premium 4K projektörlerini satışa sundu