Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor

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Samsung Electronics gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarının kutusuna şarj aleti eklemeyecek gibi görünüyor. Şirketin bu yöndeki planları Güney Kore menşeili internet sitesi ETnews tarafından açığa çıkarıldı.

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Yayınlanan habere göre şirket son on yılda tüketicilere yeterince şarj cihazı sağladığına inanıyor. Buna ek olarak kutu içeriğinden şarj cihazlarının çıkarılması mobil cihazların maliyetinin düşmesine de olanak sağlayacak.

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Şarj cihazsız ilk model Galaxy S30 olabilir

Gelen haberlere bakılırsa Güney Koreli şirket gelecek yıl piyasaya süreceği bazı akıllı telefonların kutusuna şarj aleti dahil etmeyecek. Ancak yine de kutu içeriğinde USB kablosu sunmaya devam edecek.

Samsung'un önümüzdeki yıl çıkaracağı ilk amiral gemisi telefon Galaxy S30 (veya S21) olacak. Yani kutusundan şarj aleti çıkmayan ilk model Galaxy S30 olabilir. Bu da şirketin maliyeti minimum seviyede tutmasına yardımcı olacak.

Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce benzer bir haber Apple için de gündeme gelmişti. Şirketin iPhone 12 kutusuna kablolu kulaklık ve şarj aleti koymacağı öne sürüldü.

https://www.etnews.com/news/article.html?id=20200708000292

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