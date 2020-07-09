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    Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor

    Apple'dan sonra Samsung'un da yeni akıllı telefonlarının kutusuna şarj adaptörü eklemeyi düşünmüyor. Güney Koreli şirket 2021 itibarıyla şarj cihazı olmayan telefonlar ile karşımıza çıkabilir.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor
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    Samsung Electronics gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarının kutusuna şarj aleti eklemeyecek gibi görünüyor. Şirketin bu yöndeki planları Güney Kore menşeili internet sitesi ETnews tarafından açığa çıkarıldı.

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    Yayınlanan habere göre şirket son on yılda tüketicilere yeterince şarj cihazı sağladığına inanıyor. Buna ek olarak kutu içeriğinden şarj cihazlarının çıkarılması mobil cihazların maliyetinin düşmesine de olanak sağlayacak.

    Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor
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    Şarj cihazsız ilk model Galaxy S30 olabilir

    Gelen haberlere bakılırsa Güney Koreli şirket gelecek yıl piyasaya süreceği bazı akıllı telefonların kutusuna şarj aleti dahil etmeyecek. Ancak yine de kutu içeriğinde USB kablosu sunmaya devam edecek.

    Samsung'un önümüzdeki yıl çıkaracağı ilk amiral gemisi telefon Galaxy S30 (veya S21) olacak. Yani kutusundan şarj aleti çıkmayan ilk model Galaxy S30 olabilir. Bu da şirketin maliyeti minimum seviyede tutmasına yardımcı olacak.

    Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce benzer bir haber Apple için de gündeme gelmişti. Şirketin iPhone 12 kutusuna kablolu kulaklık ve şarj aleti koymacağı öne sürüldü.



    https://www.etnews.com/news/article.html?id=20200708000292 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GwynBleidd48 1 sa. en beğenilen
    Gazeteye sarıp ver bari
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    zdniz (dniz yıldırım) 10 dk. GwynBleidd48
    Çok güldüm hocam ya biz orta okul çaglarındayken erotik dergiler vardı büfelerde satılan onu aldığımızda büfe sahibi gazateye sarıp verirdi o geldi aklıma :AsD:asD:
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa. (düzenlendi)
    maliyeti minimuma mu düşürecek? şarj cihazının maliyeti 1 dolar var mı acaba samsung'a? o bir dolarlık cihazı kutu içinden çıkarıp insanlara 50 dolara çakmaya çalışacak. batsın bu zihniyetteki firmaların alayı inşallah. amintobello.
    maliyeti minimuma mu düşürecek? şarj cihazının maliyeti 1 dolar var mı acaba samsung'a? o bir dolarlık cihazı kutu içinden çıkarıp insanlara 50 dolara çakmaya ç...
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    ergenius (vedat bişkin) 1 sa.
    Apple'ın yaptığı bir şeyden de eksik kal. Daha geçen Apple in bu haberinde "Note" serisindeki içerikteki bonkörlükten bahsediliyordu
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mithrandir. (Gandalf The White) 1 sn.
    Samsung denen çöp firma yakında batar. üst segment telefon satamiyor rezil herifler
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    damn2u (Sercan ) 10 dk.
    Qualcomm kullansın da şarj aleti olmasın varsın. 50-60 lira zaten QC 3.0 şarj aleti.
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    khytr89 (Hakan ) 12 dk.
    valla kızamıyorum çünkü az önce baktım bozulan, kırılan telefonlardan kalma bir ton şarj aleti var evde.. dünyayı yeterince sömürdük , bu tarz ufak adımlar birike birike göl oluşturacaktır.. ayrıca artık akım korumalı usb li prizler de yeni binalarda kendini göstermeye başladı
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    DrWool (Fatih Akyol) 15 dk.
    Yakında kutudan telefonda çıkmayacak
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    Carisma70 19 dk.
    samsung tv (40 " seri 5 ) alıp pişman olan biri olarak şaşırmadım!. Tv diye satmaya utanmamışlar. sarj aleti neyse de inşallah ekranı da ayrı satmaya kalkmazlar. Neyse ki gömülü batarya dönemindeyiz!
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 29 dk.
    Apple laf edenlere kapak değerinde bir haber.
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    jervis (M. Kucuk) 10 dk. 12 Angry Men
    En iyisi sony. Pahalı telefon yapıyor aldırtmıyor. Bütçe dostu.
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    joven 29 dk.
    Bence telefon üretmeyi bıraksınlar nihayetinde zararda etmezler.
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    frostburn 37 dk.
    zaten kutudan çıkmıyor muydu? :PPP
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    mert1907 (Mert Karakoç) 45 dk.
    Bu işde aynı çentik gibi olacak ve her firma birbirini taklit ederek aynı şeyi yapacak. Kutudan şarj aleti çıkmaması nedir yahu böyle bir saçmalık olabilir mi? Kulaklık tamam hadi anlaşılır da ben telefonu alıp eve geldiğim de takıp kullanamayacaksam ne anladım bundan. Neden olması gereken birşeyi ekstra olarak arama zahmeti içerisine gireyim?
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    V4LKyR 49 dk.
    Her ne kadar Apple'ı pek sevmesem de, adamlar SATIŞ ve PAZARLAMA konusunda dünyada lider. Kutu içeriğinden şarj adaptörünü çıkarmaları da böyle bir devrim. İstesin veya istemesin, daha fazla para kazanmak isteyen şirketler (hepsi) bunu takip edecek.
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    samsung, şarj aleti ve
    2 etiket daha şarj cihazı Mobil Teknolojiler
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