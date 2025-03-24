Samsung, yeni videoda One UI 7 yeniliklerine dikkat çekti

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Samsung, 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisinden başlayarak eski modellere One UI 7 güncellemesini sunmayı planlıyor. Şirketin “Gerçek yapay zeka dostu” başlıklı yeni yayınladığı video, One UI 7 ile gelecek birkaç özelliğe dikkat çekiyor.

Now Brief ve Now Bar

Tam Boyutta Gör Now Bar özelliği, kilit ekranında canlı bildirimler, müzik veya modlar ve rutinler gibi bilgileri görüntülemenizi sağlıyor. Now Brief özelliği, gün boyunca güncellenen seçili içeriğin kişiselleştirilmiş bir özetini sunuyor. Samsung’un Now Brief özelliğini Galaxy S25 serisine özel tutacağı, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi eski amiral gemisi cihazlarına sunmasının bir sürpriz olacağı söyleniyor. Now Bar özelliği, segmentten bağımsız olarak çok çeşitli Galaxy cihazlarda kullanılabilecek.

Gemini’ye yan düğmeyle erişme

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 telefonda yan düğmeyi kullanarak Gemini yapay zekayı çağırabiliyorsunuz. Samsung’un Gemini’ye hızlı erişimi eski Galaxy akıllı telefonlarda da mümkün kılması bekleniyor.

Üretken yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1 ile üretken yapay zekayla düzenleme özellikleri tanıttı, One UI 7 ile geliştirdi. Özellikle Apple Intelligence’a kıyasla çok daha başarılı sonuçlar veren nesne silme özelliği dikkat çekici. One UI 7 ayrıca One UI 6.1.1 ile tanıtılan Sketch to Image özelliğini koruyor. Bu özellik, galerideki bir fotoğrafa elle çizim veya çeşitli efektler uygulamanızı sağlıyor.

Doğal dilde arama

Tam Boyutta Gör Videoda Samsung'un doğal dile arama özelliği de gösteriliyor. Bu özellik, yapay zeka desteğiyle Ayarlar’da bir özelliği veya bir fotoğrafı daha kolay bulmanızı sağlıyor. Örneğin; “Gözlerim çok yoruldu” komutunu verdiğinizde telefon, göz koruma özelliğini açıyor. Veya fotoğraflarda detay vererek normalde arayarak zor bulacağınız bir fotoğrafı anında önünüze çıkarıyor.

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One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek?

Samsung, One UI 7 alacak cihazların listesini paylaşsa da, güncellemeyi ne zaman sunacağına dair net bir bilgi paylaşmadı. One UI 7’nin 7 Nisan’dan itibaren Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine gelmeye başlayacağını biliyoruz. Sonraki haftalarda daha eski cihazlara dağıtılacak.

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Samsung, yeni videoda One UI 7 yeniliklerine dikkat çekti