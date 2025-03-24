Samsung, yeni videoda One UI 7 yeniliklerine dikkat çekti

Samsung, 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisinden başlayarak eski modellere One UI 7 güncellemesini sunmayı planlıyor. Şirketin “Gerçek yapay zeka dostu” başlıklı yeni yayınladığı video, One UI 7 ile gelecek birkaç özelliğe dikkat çekiyor.
Now Brief ve Now Bar
Gemini’ye yan düğmeyle erişme
Üretken yapay zeka özellikleri
Doğal dilde arama
One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek?
Samsung, One UI 7 alacak cihazların listesini paylaşsa da, güncellemeyi ne zaman sunacağına dair net bir bilgi paylaşmadı. One UI 7’nin 7 Nisan’dan itibaren Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine gelmeye başlayacağını biliyoruz. Sonraki haftalarda daha eski cihazlara dağıtılacak.
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!