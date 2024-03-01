Galaxy Ring, Android telefonlarla çalışabilecek ama iPhone’da çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung, MWC kapsamında ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i sergilemiş ve bazı kritik özelliklerini paylaşmış olsa da halen bilinmeyen çok fazla şey var. Şimdi ise Galaxy Ring’in hangi cihazları destekleyeceği, hangi pil boyutlarına sahip olacağı ve ne kadar ağır olacağı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy Ring oldukça hafif olacak

CNET ile gerçekleştirilen röportaj kapsamında Samsung Galaxy Ring hakkında birkaç yeni bilgi onaylanmış oldu. Galaxy Ring’in zaten pil ömrü konusunda 5 ila 9 güne kadar kullanım sunabileceğini sizlere aktarmıştık şimdi ise batarya boyutu hakkında bilgiler de onaylandı. Bilindiği üzere Galaxy Ring, bir yüzük olması dolayısıyla birden fazla boyut seçeneğine sahip olacak. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacağı açıklandı.

İşte Samsung Galaxy Ring tasarımı ve öne çıkan özellikleri 4 gün önce eklendi

Ağırlık tarafına gelince görünüşe göre en küçük modeller 2,3 gram ağırlığa sahipken en büyük modeller 2,9 gram ağırlığa sahip olacak. Akıllı yüzük pazarının ilklerinden biri olan ve satış anlamında güçlü olan Oura Ring, boyutuna bağlı olarak 4 ila 6 gram ağırlık sunuyordu. 7/24 parmağa takılacak bir ürün için hafiflik oldukça önemli. Ağırlığı daha rahat bir şekilde kıyaslamak için bir örnek daha verelim: Genellikle alyans yüzükleri 2-4 gram olmakta. Yani Galaxy Ring, ağırlık konusunda en ideal aralıkta.

iPhone desteği olmayacak

Bunun da ötesinde olayın bir de uyumluluk faktörü bulunuyor. Samsung, Galaxy Ring’in esasında bir Galaxy Watch ile birlikte kullanılabileceğini ve ikisinin en iyi oldukları şeye bağlı olarak ölçümleri birbirine devredebileceklerini ve daha detaylı sonuçlar için verileri birleştirebileceklerini söylüyor.

Bilmeyenler için Galaxy Ring, sensörler sayesinde, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Toplanan sağlık verileri ise bağlantılı telefona aktarılacak. Samsung, Galaxy Ring’i kendi telefonlarında desteklerken diğer tüm Android kullanıcıları için de destek sağlamak için çalışıyor. Ancak iPhone sahipleri için böyle bir uğraşın olmadığı görülüyor.

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