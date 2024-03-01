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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring, Android telefonlarla çalışabilecek ama iPhone’da çalışmayacak

    Samsung’un ilk akılı yüzüğü Galaxy Ring özelinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firma, Galaxy Ring’i tüm Android telefonlarda destekleyecek ancak cihaz iPhone’larla çalışmayacak.
    Samsung Galaxy Ring’i iPhone sahipleri kullanamayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, MWC kapsamında ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i sergilemiş ve bazı kritik özelliklerini paylaşmış olsa da halen bilinmeyen çok fazla şey var. Şimdi ise Galaxy Ring’in hangi cihazları destekleyeceği, hangi pil boyutlarına sahip olacağı ve ne kadar ağır olacağı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Galaxy Ring oldukça hafif olacak

    CNET ile gerçekleştirilen röportaj kapsamında Samsung Galaxy Ring hakkında birkaç yeni bilgi onaylanmış oldu. Galaxy Ring’in zaten pil ömrü konusunda 5 ila 9 güne kadar kullanım sunabileceğini sizlere aktarmıştık şimdi ise batarya boyutu hakkında bilgiler de onaylandı. Bilindiği üzere Galaxy Ring, bir yüzük olması dolayısıyla birden fazla boyut seçeneğine sahip olacak. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacağı açıklandı.

    Ağırlık tarafına gelince görünüşe göre en küçük modeller 2,3 gram ağırlığa sahipken en büyük modeller 2,9 gram ağırlığa sahip olacak. Akıllı yüzük pazarının ilklerinden biri olan ve satış anlamında güçlü olan Oura Ring, boyutuna bağlı olarak 4 ila 6 gram ağırlık sunuyordu. 7/24 parmağa takılacak bir ürün için hafiflik oldukça önemli. Ağırlığı daha rahat bir şekilde kıyaslamak için bir örnek daha verelim: Genellikle alyans yüzükleri 2-4 gram olmakta. Yani Galaxy Ring, ağırlık konusunda en ideal aralıkta.

    iPhone desteği olmayacak

    Bunun da ötesinde olayın bir de uyumluluk faktörü bulunuyor. Samsung, Galaxy Ring’in esasında bir Galaxy Watch ile birlikte kullanılabileceğini ve ikisinin en iyi oldukları şeye bağlı olarak ölçümleri birbirine devredebileceklerini ve daha detaylı sonuçlar için verileri birleştirebileceklerini söylüyor.

    Bilmeyenler için Galaxy Ring, sensörler sayesinde, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Toplanan sağlık verileri ise bağlantılı telefona aktarılacak. Samsung, Galaxy Ring’i kendi telefonlarında desteklerken diğer tüm Android kullanıcıları için de destek sağlamak için çalışıyor. Ancak iPhone sahipleri için böyle bir uğraşın olmadığı görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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