Galaxy Ring, Android telefonlarla çalışabilecek ama iPhone’da çalışmayacak

Galaxy Ring oldukça hafif olacak
CNET ile gerçekleştirilen röportaj kapsamında Samsung Galaxy Ring hakkında birkaç yeni bilgi onaylanmış oldu. Galaxy Ring’in zaten pil ömrü konusunda 5 ila 9 güne kadar kullanım sunabileceğini sizlere aktarmıştık şimdi ise batarya boyutu hakkında bilgiler de onaylandı. Bilindiği üzere Galaxy Ring, bir yüzük olması dolayısıyla birden fazla boyut seçeneğine sahip olacak. En küçük Galaxy Ring’te 14,5 mAh, en büyük modellerde ise 21,5 mAh batarya olacağı açıklandı.
Ağırlık tarafına gelince görünüşe göre en küçük modeller 2,3 gram ağırlığa sahipken en büyük modeller 2,9 gram ağırlığa sahip olacak. Akıllı yüzük pazarının ilklerinden biri olan ve satış anlamında güçlü olan Oura Ring, boyutuna bağlı olarak 4 ila 6 gram ağırlık sunuyordu. 7/24 parmağa takılacak bir ürün için hafiflik oldukça önemli. Ağırlığı daha rahat bir şekilde kıyaslamak için bir örnek daha verelim: Genellikle alyans yüzükleri 2-4 gram olmakta. Yani Galaxy Ring, ağırlık konusunda en ideal aralıkta.
iPhone desteği olmayacak
Bunun da ötesinde olayın bir de uyumluluk faktörü bulunuyor. Samsung, Galaxy Ring’in esasında bir Galaxy Watch ile birlikte kullanılabileceğini ve ikisinin en iyi oldukları şeye bağlı olarak ölçümleri birbirine devredebileceklerini ve daha detaylı sonuçlar için verileri birleştirebileceklerini söylüyor.
Bilmeyenler için Galaxy Ring, sensörler sayesinde, kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Toplanan sağlık verileri ise bağlantılı telefona aktarılacak. Samsung, Galaxy Ring’i kendi telefonlarında desteklerken diğer tüm Android kullanıcıları için de destek sağlamak için çalışıyor. Ancak iPhone sahipleri için böyle bir uğraşın olmadığı görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.