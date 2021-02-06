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    Samsung yeniden NXP’nin peşinde

    2016 yılında NXP için harekete geçen ancak Qualcomm yüzünden başarılı olamayan Samsung yeniden kolları sıvadı. Bu kez Texas Instruments de hedefler arasında.
    06 Şubat 2021, 13:00 (1 hf.)
    2,6b
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung yeniden NXP’nin peşinde
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    Araç içi sistemlerin ve yarı veya tam otonom araçların gelecek dönemde çok daha popüler hale gelecek olması teknoloji devlerinin kesenin ağzını açmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda NXP firmasını satın almak için hamle yapan Samsung yeniden harekete geçti.

    NXP veya Texas Instruments

    Geçen yılı artışla kapatan ve nakit birikimini 110 milyar dolara taşıyan Samsung; otomotiv teknolojileri sektöründe iddialı hale gelmek için şirket satın almaya hazırlanıyor. Firmanın güdümünde 4 firma var.

    Geçtiğimiz yıllarda Harman Kardon firmasını 8 milyar dolara satın alan Samsung ses pazarında önemli bir konuma gelmişti. Şimdi aynı stratejiyi otomotiv teknolojileri pazarında da uygulamak istiyor.

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    Samsung otomotiv sektöründe Tesla, Audi, BMW gibi markalara döküm hizmeti sunarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca işlemci, modem ve bellek tarafında da tedarik yapıyor. Bununla birlikte sektörde iddialı olmak için daha fazlası gerek.

    Analizlere göre 2018 yılında kişisel seyahat araçlarında yer alan yongaların ortalama fiyatı 400$ civarındaydı. 2024 yılında ise bu rakam 1000$ civarına çıkacak. Yıllık yüksek sayıda araç satışları hesaba katıldığında muazzam bir pasta ortaya çıkıyor.

    Samsung yeniden NXP’nin peşinde

    Samsung ilk olarak 2016 yılında NXP yonga firmasını satın almak için harekete geçmiş ancak Qualcomm o dönem daha yüksek teklif vermişti. Sonrasında ise Çin engelleyince NXP satışı suya düşmüştü.

    Samsung şimdi NXP firmasını yeniden gündemine aldı. NXP araç bilgi sistemleri sektöründe lider durumda. Bu firma yanında mikro kontrolcü üreten Renesas ve güç yönetim ile sürüş sistemleri geliştiren Infineon da listede. Samsung’un herhangi bir ek kredi gerekmeden bu 3 firmadan birisini satın alabileceği belirtiliyor.

    Diğer taraftan güç yönetim devresi üreten Texas Instruments da 155 milyar dolar gibi bir değere sahip ve satın alma durumunda kredi desteği gerekecek. Bazı kaynaklar 2019 yılından bu yana NXP ve Texas Instruments firmalarının masada olduğunu belirtiyor.

    Samsung henüz iddiaları doğrulamasa da yakın dönemde bir hamle yapacağı kesin gibi. Böylece sektördeki sıkı rekabete katılabilmek için çok da uzun süreli bir geliştirme süreci içerisine girmemiş olacak.



    https://www.theburnin.com/market-watch/samsung-considers-acquiring-nxp-renesas-infineon-texas-instruments-2021-02-03/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung infotainment ve entertainment işlerine girmek istiyor. Kendi exynos işlemcilerinin yüzüne bakan malasef olmadı. Bu işteki en iyi firma ve işlemci doğu ülkerinde Renesas Rcar, batı ülkerinde Freescale Imx işlemcileridir. USA başka tabi, orda nvidia kral. Fiyat performans olarak Nxp yi almalı eğer Nxp öncesinde Samsung u almazsa?? Kalbim Motorola da ne de olsa mesleğe onunla başladık. Hc12 and 68k rocks.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung her konuda iyi
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    expressimo 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Texas İnstruments i almaları durumunda ne yaparlar hangi alanlarda kullanırlar bilemem ama T.I . 'ın deneyimleri ve patentleri samsung'un akıllıca hareket etmesi durumunda elini Apple ve snapdragon karşısında işlemci ve grafik kartı tarafında çok güçlendirebillir hatta uzun bir süre yeniden yenilmez hale getirebilir. Amd destek çıksa da Texas gpu konusunda epey eli kuvvetli bir firmaydı. Şu an işlemci veya gpu üretmeseler de zamanında ilk 3 yonga setleri üreticisinden birisiydi ki powervr sgx olsun bunlar dönemi için epey kaslı grafik kartlarıydı. Snapdragon o dönem avam kalıyordu bu adamlara kıyasla.

    Motorolayı motorola yapan, apple ı kısmen de olsa bugünlere getiren firmadan söz ediyorsak iş ciddi demektir. Apple bile uzun süre bu adamlardan gpu temin etti bunu da hatırlatmak isterim.
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    sis651 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Samsung NXP'yi alana kadar NXP Freescale'i aldı. Şimdi bakalım NXP kimi alacak... :D

    Burada adı geçen firmalar da aman aman basit firmalar değildir bu arada.

    NXP'nin satın aldığı Freescale'in Kinetis K28 işlemcisi var mesela saatimde. Giyilebilir tarafında Cortex M4 - M3 işlemcilerle çok iş yapıyorlar.

    Texas Instruments'ın RISC işlemcisi var mesela eski bir saatimde. Windows Mobile devrinde TI'nin cep bilgisayarlarında, o zamanki akıllı telefonlarda, Nokia telefonlarda falan işlemcileri vardı. Hala bir sürü üretimleri var.

    Infineon da Renesas da önemli işler yapan firmalardır.
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oha Texas'ı filan yutarsa Samsung dehşet bir durum olur.
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