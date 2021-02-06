Samsung yeniden NXP’nin peşinde

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Araç içi sistemlerin ve yarı veya tam otonom araçların gelecek dönemde çok daha popüler hale gelecek olması teknoloji devlerinin kesenin ağzını açmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda NXP firmasını satın almak için hamle yapan Samsung yeniden harekete geçti.

NXP veya Texas Instruments

Geçen yılı artışla kapatan ve nakit birikimini 110 milyar dolara taşıyan Samsung; otomotiv teknolojileri sektöründe iddialı hale gelmek için şirket satın almaya hazırlanıyor. Firmanın güdümünde 4 firma var.

Geçtiğimiz yıllarda Harman Kardon firmasını 8 milyar dolara satın alan Samsung ses pazarında önemli bir konuma gelmişti. Şimdi aynı stratejiyi otomotiv teknolojileri pazarında da uygulamak istiyor.

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Samsung otomotiv sektöründe Tesla, Audi, BMW gibi markalara döküm hizmeti sunarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca işlemci, modem ve bellek tarafında da tedarik yapıyor. Bununla birlikte sektörde iddialı olmak için daha fazlası gerek.

Analizlere göre 2018 yılında kişisel seyahat araçlarında yer alan yongaların ortalama fiyatı 400$ civarındaydı. 2024 yılında ise bu rakam 1000$ civarına çıkacak. Yıllık yüksek sayıda araç satışları hesaba katıldığında muazzam bir pasta ortaya çıkıyor.

Samsung ilk olarak 2016 yılında NXP yonga firmasını satın almak için harekete geçmiş ancak Qualcomm o dönem daha yüksek teklif vermişti. Sonrasında ise Çin engelleyince NXP satışı suya düşmüştü.

Samsung şimdi NXP firmasını yeniden gündemine aldı. NXP araç bilgi sistemleri sektöründe lider durumda. Bu firma yanında mikro kontrolcü üreten Renesas ve güç yönetim ile sürüş sistemleri geliştiren Infineon da listede. Samsung’un herhangi bir ek kredi gerekmeden bu 3 firmadan birisini satın alabileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan güç yönetim devresi üreten Texas Instruments da 155 milyar dolar gibi bir değere sahip ve satın alma durumunda kredi desteği gerekecek. Bazı kaynaklar 2019 yılından bu yana NXP ve Texas Instruments firmalarının masada olduğunu belirtiyor.

Samsung henüz iddiaları doğrulamasa da yakın dönemde bir hamle yapacağı kesin gibi. Böylece sektördeki sıkı rekabete katılabilmek için çok da uzun süreli bir geliştirme süreci içerisine girmemiş olacak.

https://www.theburnin.com/market-watch/samsung-considers-acquiring-nxp-renesas-infineon-texas-instruments-2021-02-03/

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