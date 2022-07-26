Samsung 450MP çözünürlüğünde bir sensör hazırlıyor

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Akıllı telefon kameralarının çözünürlüklerinde 200MP sınırına kadar geldik ancak Samsung burada durmaya niyetli değil. Hexa²pixel adıyla marka tescili yapan firma çıtayı daha da yükseltiyor.

450MP telefon kamerası

Samsung’un Hexa²pixel adıyla yaptığı marka tescili ve sızdırılan bilgiler 450MP çözünürlüğünde bir kameraya işaret ediyor.200MP ISOCELL HP serisinde kullanılan Tetra²pixel RGB Bayer Pattern tanımlaması 16 pikseli tek pikselde birleştirmeyi tanımladığı için muhtemelen Hexa²pixel de 36 pikseli tek pikselde toplayacak.

Samsung’dan önemli kamera kararı 4 gün önce eklendi

Yapılan hesaplamalar ile Samsung’un 450MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü hazırladığı anlaşılıyor. 36 pikseli bir araya toplayarak yine öncekin nesilde olduğu gibi 12.5MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edilecek ancak detaylar çok daha keskin olacak.

450MP sensörün henüz hangi telefonda kendisine yer bulacak bilinmiyor ancak Samsung genelde ilk olarak Xiaomi gibi Çinli müşterilerini tercih ediyor. Ayrıca daha önce özelleştirilmiş versiyonların kullanıldığını da gördük. Yani Galaxy S23 Ultra modelinde özelleştirilmiş bir 450MP kamera karşımıza çıkabilir.

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