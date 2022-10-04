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    Samsung, 1.4nm üretim sürecini duyurdu

    Samsung özellikle performans odaklı bilgisayar ve otomotiv sektöründe ağırlığını arttırmaya çalışırken 5 yıl içerisinde 1.4nm sürecine geçerek rekabette öne çıkmaya çalışıyor.
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    Samsung
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    Son dönemde döküm rekabetinde biraz arkada kalıyor olsa da Samsung hız kesmeden en ileri teknikleri geliştirmeye devam ediyor. 3nm sürecinde başarı yakalayan firma gözünü 1.4nm sürecine dikti.

    Samsung hız kesmiyor

    Samsung yaptığı açıklamada 3nm sürecini başarıyla hacimli üretime soktuğunu, 2025 yılı için zar çevresinde akım geçişlerini dizdiği GAA teknolojisi ile 2nm sürecine geçme planı olduğunu ve 2027 yılı için de 1.4nm sürecini hedeflediğini belirtti.

    Bugün mobil cihazlarda 4nm sürecini artık tecrübe edebiliyoruz. Samsung’un hamlesi yaklaşık 3 kat ilerleme anlamına geliyor. Bir dönem 10nm altına inmek çok zor görülürken artık 1nm sürecine doğru gidiyoruz. Haliyle yongaların verimliliğinde de 2-3 kata kadar artışlar elde edilebilecek.

    Hali hazırda GAA 3nm sürecini performans odaklı bilgisayar ve mobil sistemler için daha da geliştirecek olan Samsung, ayrıca bilgisayar ve otomotiv sektörü için de 4nm sürecini çeşitlendirmeyi planlıyor.

    Diğer taraftan otomotiv sektörü için 28nm sürecinde eNVM entegre bellek üretimi yapan Samsung, 2024 yılında 14nm ve sonrasında da 8nm üretim yapmaı planlıyor. Radyo frekans yongaları için ise 14nm sonrasında 8nm ve 5nm gelecek. Yine yonga paketleme konusunda da Samsung daha verimli süreçler geliştiriyor.

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    E
    Emirhan1978 2 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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