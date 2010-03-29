Samsung'dan 2 yeni dijital fotoğraf makinesi : ST500 ve ST5500

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, 2 yeni dijital fotoğraf makinesini duyurdu. ST5500 ve ST5000 olarak adlandırılan 2 modelde 14.2 mp çekim özelliğine sahip.

Her 2 modelde de 7x optik yakınlaştırma yapabilen lens bulunuyor. ST5500 ve ST5000 modellerinde HDMI çıkışı, 720p video kayıt özelliği, Çift Görüntü Sabitleme özellikleri bulunuyor. 720p videoların 30 FPS oranında ve H.264 formatında kaydedildiği belirtiliyor. Samsung'un yeni dijital fotoğraf makinelerinin bir diğer ortak özelliği ise sahip oldukları dokunmatik ekranlar fakat bu 2 modelde farklı boyut ve yapıda dokunmatik ekranlar kullanılmış.

Samsung ST5000 modelinde 3.5 inç boyutunda TFT LCD ekran kullanılırken, ST5500 modelinde ise 3.7 inç boyutunda AMOLED ekran kullanılıyor. Samsung ST5500 modelinde dahili Bluetooth ve DLNA destekli WiFi bulunuyor bu sayede çekilen fotoğraf ve videolar cihaz üzerinden Facebook, Picasa, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerine yüklenebiliyor.

Samsung ST5000 ve ST5500'ün Nisan ayı içinde 417$ ve 521$ fiyat etiketleriyle satışa sunulması bekleniyor.