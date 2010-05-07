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Samsung'dan QWERTY klavyeli e-okuyucu:Samsung E65

Samsung, E65 adını verdiği QWERTY klavyeli e-kitap okuyucusunu tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, yeni e-kitap okuyucusunu tanıttı. Samsung'un E65 olarak isimlendirdiği e-okuyucu, bir önceki model olan E60'ı andırıyor. Samsung'un ilk modeli e-okuyucu modeli olan E60 ile arasındaki en büyük farkın sahip olduğu QWERTY klavye olduğu belirtilen Samsung E65, kullanıcılara 6 inç'lik EMR stylus kalem destekli e-ink tipi ekran sunuyor. Samsung, yeni e-kitap okuyucu modeli olan E65'te WiFi ve bluetooth gibi bileşenlerin yanında mp3 oynatıcı özelliğini de eklemiş.

Samsung'un QWERTY klavyeli yeni e-kitap okuyucu E65'in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı


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Mertcan. 9 yıl
Kitap kağıttan olunca tabii ki güzel de , kitap arşivi yapmayı sevenlere , bunları her an yanında taşıyabilmek isteyenlere (özellikle edebiyat öğretmenleri ve bu konuda ilgili olan kişiler) çok iyi bir fırsat sunuyor gerçekten e-kitap okuyucular.Aslında aileler de satın alabilir , tüm ailenin sevdiği kitaplar filan depolanmış olur bu cihazda.
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