Samsung'dan QWERTY klavyeli e-okuyucu:Samsung E65

Samsung, yeni e-kitap okuyucusunu tanıttı. Samsung'un E65 olarak isimlendirdiği e-okuyucu, bir önceki model olan E60'ı andırıyor. Samsung'un ilk modeli e-okuyucu modeli olan E60 ile arasındaki en büyük farkın sahip olduğu QWERTY klavye olduğu belirtilen Samsung E65, kullanıcılara 6 inç'lik EMR stylus kalem destekli e-ink tipi ekran sunuyor. Samsung, yeni e-kitap okuyucu modeli olan E65'te WiFi ve bluetooth gibi bileşenlerin yanında mp3 oynatıcı özelliğini de eklemiş.

Samsung'un QWERTY klavyeli yeni e-kitap okuyucu E65'in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı