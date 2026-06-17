PlayStation 5 için Sandisk yeni bir SSD duyurdu

Sandisk Optimus GX PRO 850P özellikleri ve fiyatı
PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsolları için geliştirilen Sandisk Optimus GX PRO 850P Gen 4 SSD modeli 7200MBps okuma ve 6600MBps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu da onu PlayStation 5/5 Pro SSD çözümleri arasında en hızlılardan birisi yapıyor.
Henüz donanım detayları mevcut değil ancak PC için satışa çıkan 850X versiyonunda Kioxia 112-katmanlı 3D TLC NAND bellek ve Western Digital Black G2 PCIe Gen 4 8 kanallı kontrolcü kullanılıyordu. Elbette yüksek hızlar bir bedel istiyor. 8TB Sandisk Optimus GX PRO 850P SSD için beklenen fiyat etiketi 2960$.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: