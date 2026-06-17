PlayStation 5 için Sandisk yeni bir SSD duyurdu

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Tam Boyutta Gör Yeni veya eski nesil konsollar olsun kutu içerisinde gelen dahili depolama belleği oyunlar için hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bu durumda tek çare harici depolama çözümlerine yönelmek oluyor. Sandisk de bunun farkında.

Sandisk Optimus GX PRO 850P özellikleri ve fiyatı

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsolları için geliştirilen Sandisk Optimus GX PRO 850P Gen 4 SSD modeli 7200MBps okuma ve 6600MBps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu da onu PlayStation 5/5 Pro SSD çözümleri arasında en hızlılardan birisi yapıyor.

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Henüz donanım detayları mevcut değil ancak PC için satışa çıkan 850X versiyonunda Kioxia 112-katmanlı 3D TLC NAND bellek ve Western Digital Black G2 PCIe Gen 4 8 kanallı kontrolcü kullanılıyordu. Elbette yüksek hızlar bir bedel istiyor. 8TB Sandisk Optimus GX PRO 850P SSD için beklenen fiyat etiketi 2960$.

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Sandisk Optimus GX PRO 850P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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