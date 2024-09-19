Volkswagen, düşen satışlar nedeniyle Çin'deki bir fabrikasını kapatmayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen ve Çinli ortağı SAIC, içten yanmalı otomobil satışlarının düşmesi nedeniyle, önümüzdeki yılın başlarında Çin'in Nanjing kentindeki fabrikasını kapatmayı planlıyor.

Fabrikada, Volkswagen Passat'ın yanı sıra birkaç Skoda modelinin üretimi gerçekleştiriliyor ve yıllık araç üretim kapasitesi 360.000'e kadar çıkıyor. İsimsiz kaynaklar, markanın satışlardaki düşüş nedeniyle Skoda için bir strateji belirlemeye çalıştığını bildirdi. Ningbo şehrinde bulunan ve Skoda modelleri üreten ikinci bir fabrika da aylardır kapalı durumda ve tamamen kapatılabilir.

Volkswagen'in Çin'deki satışları azalıyor

Alman otomotiv devi Çin'de 90.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve 39 fabrika işletiyor. Ancak bu tesislerdeki üretim, COVID-19 pandemisinden önceki zirveye göre dörtte bir oranında düşük seyrediyor. 2015'e göre ise üretim seviyesi yaklaşık yarı yarıya düşmüş durumda. Bloomberg, SAIC-VW ortak girişiminin fabrika kullanım oranının sadece %58 düzeyinde olduğunu belirtiyor. VW-SAIC girişimi Çin'de, 2017'deki zirve satış seviyesinden %43 düşüşle 2023'te 1,2 milyon otomobil sattı.

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Reuters ile konuşan bir kaynak, ortak girişimin fabrikayı tamamen kapatıp kapatmayacağına veya satmaya çalışıp çalışmayacağına henüz karar vermediğini söylüyor.

Bu, son zamanlarda ortaya çıkan Volkswagen'in ilk fabrika kapatma haberi değil. Geçtiğimiz hafta, şirketin tasarruf amacıyla Almanya'daki iki fabrikasını kapatma ihtimalini değerlendirdiği ortaya çıkmış ve işçi sendikasının sert muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştı.

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