Volkswagen, düşen satışlar nedeniyle Çin'deki bir fabrikasını kapatmayı planlıyor

Fabrikada, Volkswagen Passat'ın yanı sıra birkaç Skoda modelinin üretimi gerçekleştiriliyor ve yıllık araç üretim kapasitesi 360.000'e kadar çıkıyor. İsimsiz kaynaklar, markanın satışlardaki düşüş nedeniyle Skoda için bir strateji belirlemeye çalıştığını bildirdi. Ningbo şehrinde bulunan ve Skoda modelleri üreten ikinci bir fabrika da aylardır kapalı durumda ve tamamen kapatılabilir.
Volkswagen'in Çin'deki satışları azalıyor
Alman otomotiv devi Çin'de 90.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve 39 fabrika işletiyor. Ancak bu tesislerdeki üretim, COVID-19 pandemisinden önceki zirveye göre dörtte bir oranında düşük seyrediyor. 2015'e göre ise üretim seviyesi yaklaşık yarı yarıya düşmüş durumda. Bloomberg, SAIC-VW ortak girişiminin fabrika kullanım oranının sadece %58 düzeyinde olduğunu belirtiyor. VW-SAIC girişimi Çin'de, 2017'deki zirve satış seviyesinden %43 düşüşle 2023'te 1,2 milyon otomobil sattı.
Reuters ile konuşan bir kaynak, ortak girişimin fabrikayı tamamen kapatıp kapatmayacağına veya satmaya çalışıp çalışmayacağına henüz karar vermediğini söylüyor.
Bu, son zamanlarda ortaya çıkan Volkswagen'in ilk fabrika kapatma haberi değil. Geçtiğimiz hafta, şirketin tasarruf amacıyla Almanya'daki iki fabrikasını kapatma ihtimalini değerlendirdiği ortaya çıkmış ve işçi sendikasının sert muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...