Beefull’dan 250 TL’lik DC şarj dolumuna 250 TL’lik hediye şarj kampanyası

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alandaki hizmet sağlayıcılar da kullanıcılarına yönelik cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının önde gelen isimlerinden Beefull, TEHAD Elektrikli ve Hibrid Araç Sürüş Haftası’na özel bir kampanya başlatıyor.

Beefull’dan cazip kampanya

Kampanya kapsamında, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Beefull’a ait DC şarj istasyonlarından en az 250 TL’lik şarj işlemi yapan tüm kullanıcılara, 250 TL değerinde şarj hediye kuponu verilecek. Bu kuponlar, 18 Eylül 2024 tarihinde kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak tanımlanacak ve 31 Aralık 2024, saat 23.59’a kadar kullanılabilecek.

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Beefull’un sunduğu bu özel kampanya, sadece DC şarj istasyonlarını kapsıyor. AC istasyonları bu kampanyaya dahil değil. Ayrıca, kampanya yalnızca Beefull mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak. Her kullanıcı kampanyadan sadece bir kez faydalanabilecek ve elde edilen hediye kuponu başka bir kişiye devredilemeyecek ya da belirtilen süre sonrasında kullanılamayacak.

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Beefull’da 250 TL’lik DC şarj dolumuna 250 TL’lik şarj hediye