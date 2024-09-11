Beefull’dan 250 TL’lik DC şarj dolumuna 250 TL’lik hediye şarj kampanyası

Beefull’dan cazip kampanya
Kampanya kapsamında, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Beefull’a ait DC şarj istasyonlarından en az 250 TL’lik şarj işlemi yapan tüm kullanıcılara, 250 TL değerinde şarj hediye kuponu verilecek. Bu kuponlar, 18 Eylül 2024 tarihinde kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak tanımlanacak ve 31 Aralık 2024, saat 23.59’a kadar kullanılabilecek.
Beefull’un sunduğu bu özel kampanya, sadece DC şarj istasyonlarını kapsıyor. AC istasyonları bu kampanyaya dahil değil. Ayrıca, kampanya yalnızca Beefull mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak. Her kullanıcı kampanyadan sadece bir kez faydalanabilecek ve elde edilen hediye kuponu başka bir kişiye devredilemeyecek ya da belirtilen süre sonrasında kullanılamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.