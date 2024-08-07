Şarj istasyonlarının belirtilenden daha fazla sorunlu olduğu ortaya kondu

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber şarj istasyonlarının da sayısı hızla artıyor. Bununla beraber, mevcut şarj istasyonlarının bakımı ve çalışır halde tutulması da büyük önem taşıyor. ABD'de yapılan bir araştırma bu konuda büyük sıkıntılar olduğunu ortaya koyuyor.

Elektrikli araç şarj cihazı operasyonları ve bakım çözümleri sunan ChargerHelp şirketi, takip ettiği 20 bin şarj cihazından elde ettiği 4 yıllık verileri kullanarak, ağa bağlı istasyonların kendi bildirdikleri çalışma süresi ile gerçek çalışma sürelerini karşılaştırdı.

Çalışmada, şarj cihazlarının birçok farklı sebeple bozulabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında, kırık kablolar ve konektörler, bozuk ekranlar, çalışmayan ödeme sistemleri, kablo geri çekme sistemindeki sorunlar ve kabindeki genel hasarlar yer alıyor.

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Gerçek çalışma durumları bildirilenden düşük

ChargerHelp, takip edilen şarj cihazlarındaki gerçek çalışma süresinin, sarj sağlayıcıları tarafından bildirilen %84,6'dan daha düşük olan %73,7 seviyesinde olduğunu hesapladı. Ayrıca, analiz edilen tüm istasyonların %26'sının, yazılımda belirtilen çalışma durumuyla eşleşmediği ortaya kondu. Bu, bazı şarj ağlarının çevrimiçi olan istasyon sayısını abarttığı anlamına geliyor ve bu da elektrikli araç sahiplerinin şarj altyapısına olan güvenini zedeliyor.

Çalışma ayrıca, sürücülerin bir şarj cihazına başarılı bir şekilde bağlanamadığı çeşitli durumları listeliyor. Bunlar arasında, uygulamada var olan ancak gerçekte bulunmayan "hayalet" istasyonlar, ile gerçekte var olan ve çalışan ancak uygulamada gözükmediği için sürücülerin erişemediği "zombi" istasyonlar bulunuyor. ChargerHelp, yazılımların beraber çalışabilir olmasının ve ağ veri paylaşımının bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

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