Şarj istasyonlarının belirtilenden daha fazla sorunlu olduğu ortaya kondu

Elektrikli araç şarj cihazı operasyonları ve bakım çözümleri sunan ChargerHelp şirketi, takip ettiği 20 bin şarj cihazından elde ettiği 4 yıllık verileri kullanarak, ağa bağlı istasyonların kendi bildirdikleri çalışma süresi ile gerçek çalışma sürelerini karşılaştırdı.
Çalışmada, şarj cihazlarının birçok farklı sebeple bozulabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında, kırık kablolar ve konektörler, bozuk ekranlar, çalışmayan ödeme sistemleri, kablo geri çekme sistemindeki sorunlar ve kabindeki genel hasarlar yer alıyor.
Gerçek çalışma durumları bildirilenden düşük
ChargerHelp, takip edilen şarj cihazlarındaki gerçek çalışma süresinin, sarj sağlayıcıları tarafından bildirilen %84,6'dan daha düşük olan %73,7 seviyesinde olduğunu hesapladı. Ayrıca, analiz edilen tüm istasyonların %26'sının, yazılımda belirtilen çalışma durumuyla eşleşmediği ortaya kondu. Bu, bazı şarj ağlarının çevrimiçi olan istasyon sayısını abarttığı anlamına geliyor ve bu da elektrikli araç sahiplerinin şarj altyapısına olan güvenini zedeliyor.
Çalışma ayrıca, sürücülerin bir şarj cihazına başarılı bir şekilde bağlanamadığı çeşitli durumları listeliyor. Bunlar arasında, uygulamada var olan ancak gerçekte bulunmayan "hayalet" istasyonlar, ile gerçekte var olan ve çalışan ancak uygulamada gözükmediği için sürücülerin erişemediği "zombi" istasyonlar bulunuyor. ChargerHelp, yazılımların beraber çalışabilir olmasının ve ağ veri paylaşımının bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.