Sarsılmaz, Best Grup ortaklığıyla uzaktan kumandalı silah kuleleri üretecek

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Tam Boyutta Gör Savunma sanayinin geleceğini robotik silah sistemlerinde gören Sarsılmaz, savunma sanayine odaklanan bir teknoloji şirketi olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım attı. Firma, uzaktan kumandalı silah sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup’u bünyesine kattığını duyurdu.

Sarsılmaz, uzaktan kumandalı silah kuleleri üretecek

Sarsılmaz, “Best Defence” (Best Savunma Teknolojileri AŞ) markası altında kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20 MM, 25 MM ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan kumandalı silah kulelerine entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

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Best Defence envanterinde yer alan ve artık Sarsılmaz ile Best Savunma Teknolojileri A.Ş. altında üretilmeye devam edecek olan “Koralp Silah Kulesi”, lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi aynı zamanda milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Best Defence’in sahip olduğu silah kuleleri, Sarsılmaz’ın silahları ile birlikte ilk kez Efes 2024 tatbikatında sergilenmeye de başlamış durumda. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve Best Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalıni yaptığı açıklamada “Farklı ölçeklerde ve kalibrelerde robotik silah sistemlerinin geliştirilmesi stratejik olarak odaklandığımız alanlardan biriydi. Sarsılmazın Sarbot ile başlayan robotik silahlar alanındaki yatırımları bu anlaşmayla birlikte genişleyerek devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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