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    Anlık Bildirim

    Sarsılmaz, Best Grup ortaklığıyla uzaktan kumandalı silah kuleleri üretecek

    Sarsılmaz, Sarsılmaz, uzaktan kumandalı silah sistemleri (UKSS) alanında faaliyet gösteren Best Grup’u bünyesine kattı. Ortaklık kapsamında Best Savunma Teknolojileri AŞ kuruldu.
    Sarsılmaz, Best Grup ortaklığıyla silah kuleleri üretecek Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayinin geleceğini robotik silah sistemlerinde gören Sarsılmaz, savunma sanayine odaklanan bir teknoloji şirketi olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım attı. Firma, uzaktan kumandalı silah sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup’u bünyesine kattığını duyurdu.

    Sarsılmaz, uzaktan kumandalı silah kuleleri üretecek

    Sarsılmaz, “Best Defence” (Best Savunma Teknolojileri AŞ) markası altında kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20 MM, 25 MM ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan kumandalı silah kulelerine entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

    Best Defence envanterinde yer alan ve artık Sarsılmaz ile Best Savunma Teknolojileri A.Ş. altında üretilmeye devam edecek olan “Koralp Silah Kulesi”, lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi aynı zamanda milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor.

    Sarsılmaz, Best Grup ortaklığıyla silah kuleleri üretecek Tam Boyutta Gör
    Best Defence’in sahip olduğu silah kuleleri, Sarsılmaz’ın silahları ile birlikte ilk kez Efes 2024 tatbikatında sergilenmeye de başlamış durumda. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve Best Savunma Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalıni yaptığı açıklamada “Farklı ölçeklerde ve kalibrelerde robotik silah sistemlerinin geliştirilmesi stratejik olarak odaklandığımız alanlardan biriydi. Sarsılmazın Sarbot ile başlayan robotik silahlar alanındaki yatırımları bu anlaşmayla birlikte genişleyerek devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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