Tesla Model Y Türkiye’de bir kez daha zamlandı! Model Y fiyatı 2 milyon TL'ye dayandı

Tam Boyutta Gör Nisan ayında Türkiye’ye gelen Tesla, Model Y elektrikli otomobilinin fiyatına bir zam daha yaptı. Tesla, seçim sonrası döviz kurundaki hızlı yükselişi dengelemek için geçtiğimi hafta aracının fiyatını yükseltmişti. Geçtiğimiz gün ise Tesla, aracın fiyatında yine artışa gitmiş ve üst paketin fiyatı neredeyse 2 milyon TL’ye ulaşmıştı. Bugün yapılan yeni zam ile bu eşik geçilmiş oldu.

Mayıs ayının sonunda yapılan zammın ardından Model Y'nin 20 inçlik Induction jantlara sahip arkadan itişli (RWD) versiyonu 1.732.765 TL'ye yükselmişti. Geçtiğimiz gün yapılan zam ile bu fiyat 1.775.876 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise Tesla Model Y RWD’nin fiyatı 1.970.258 TL’ye yükseltildi. Fiyat artışı yaklaşık yüzde 11 seviyesinde oldu. Böylece Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon TL'ye dayanmış oldu.

Güncel Tesla fiyat listesi💰(8 Haziran 2023) Model Menzil Eski Fiyat Yeni Fiyat Tesla Model Y RWD 430 km 1.775.876 TL 1.970.258 TL Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 1.853.721 TL 2.056.652 TL Tesla Model Y AWD Performance 514 km 1.954.646 TL 2.168.675 TL

An itibariyle Türkiye’de satılan Model Y'nin üç farklı versiyonu bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz tek motorlu RWD versiyonuna ek olarak dört tekerlekten çekişli Long Range ve Performance versiyonları da mevcut. Bu versiyonların da güncel fiyatı sırasıyla 2.056.652 TL ve 2.168.675 TL olarak belirlendi.

Elektrikli araba fiyatları (2023) 2 gün önce eklendi

Tesla Model Y, ülkemizde satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Küresel ölçekte yılın ilk çeyreğinde 267.200 adetlik satışla en çok satılan otomobil olmayı başaran Model Y, ülkemizde de ilgiyle karşılandı.

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Tesla Model Y Türkiye’de bir kez daha zamlandı