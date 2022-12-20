Savunma ve havacılık sanayisi 2022'yi ihracat rekoru ile kapatacak

Tam Boyutta Gör Yılın ilk 11 ayındaki verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün, 2022’yi ihracat rekoruyla kapatması bekleniyor. İhracatta ilk sırada insansız hava araçları (İHA’lar) yer alıyor.

İhracatta yüzde 35'lik artış

Savunma ve havacılık sanayisi, 2021’in ilk 11 ayında 2 milyar 778,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. 2022'nin ilk 11 ayında ise yüzde 35,7 artışla 3 milyar 770,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 68,9’unu savunma sanayisi, yüzde 20,3’ünü ise sivil havacılık oluşturuyor.

Yılın ilk 11 ayındaki performansının Aralık ayında da devam etmesi halinde 2022'nin 12 ayında 4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşecek. Savunma ve havacılık sektörü için tüm zamanların yıllık ihracat rekoruna imza atılacak.

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İHA ve mühimmat satışlarında rekor

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında ilk sırayı İHA'lar aldı. 2021 yılının 11 ayında 484,6 milyon dolarlık İHA ihracatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 871,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu sene ihracatta en büyük artış yüzde 179 ile mühimmat ve füze sistemlerinde oldu. Kara aracı ihracatında da yüzde 63 artış yaşandı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de ilk 11 ayda sektörün ihracat lideri Baykar oldu.

Savunma ve havacılık sektörünün ithalat verilerine baktığımızda ise 2022’nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artışla 3 milyar 611,5 milyon dolar ithalat gerçekleştiği görülüyor. İthalatın yüzde 62’lik kısmını (2 milyar 265 milyon dolar) yolcu uçağı alımı oluşturdu. Ardından 938 milyon dolarlık ödeme ile yurt dışından temin edilen motorlar takip etti.

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