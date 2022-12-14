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    İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılema’nın ilk uçuşu yapıldı. İlk uçuşunun görüntüleri paylaşıldı. Bayraktar Kızılema hakkında detaylar haberimizde.
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    İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştir Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılema’nın ilk uçuşu yapıldı. Aralık başında kemer testi yapılan Kızılelma bugün ilk kez gökyüzü ile buluştu.

    İlk uçuş görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

    Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapacak. Ses hızına yakın sürate ulaşabilecek Kızıelma'nın seyir hızı 0.6 mach, maksimum hızı ise 0.9 mach olacak. Kalkış ağırlığının 6 ton olması hedeflenen Kızılelma’nın faydalı yük kapasitesi 1.500 kg, havada kalış süresi ise 5 saat olarak belirlendi. Bayraktar Kızılelma'da Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich üretimi üç farklı motor seçeneği kullanılacak. Tekil olarak AI-25TLT, AI322F veya çift AI-322Fmotorunun kullanıldığı versiyonları bulunacak.

    Kızılelma, kısa pistlerden kalkış-iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede yerli TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yapabilecek. Böylece Mavi Vatan’ın savunmasında, karadan uzakta uzun süre görev yapabilecek.

    Bayraktar Kızıelma özellikleri

    • Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
    • 5 saat havada kalış süresi
    • 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
    • 0,6 mach seyir hızı
    • 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
    • 35.000 feet operasyonel irtifa
    • 500 Nm Görev Yarı Çapı
    • TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti
    • Otonom kalkış ve iniş
    • Radarda düşük görünürlük
    • Yüksek manevra kabiliyeti
    • Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
    • AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 6 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 18 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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