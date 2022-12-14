İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılema’nın ilk uçuşu yapıldı. Aralık başında kemer testi yapılan Kızılelma bugün ilk kez gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

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Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapacak. Ses hızına yakın sürate ulaşabilecek Kızıelma'nın seyir hızı 0.6 mach, maksimum hızı ise 0.9 mach olacak. Kalkış ağırlığının 6 ton olması hedeflenen Kızılelma’nın faydalı yük kapasitesi 1.500 kg, havada kalış süresi ise 5 saat olarak belirlendi. Bayraktar Kızılelma'da Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich üretimi üç farklı motor seçeneği kullanılacak. Tekil olarak AI-25TLT, AI322F veya çift AI-322Fmotorunun kullanıldığı versiyonları bulunacak.

Kızılelma, kısa pistlerden kalkış-iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede yerli TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yapabilecek. Böylece Mavi Vatan’ın savunmasında, karadan uzakta uzun süre görev yapabilecek.

Bayraktar Kızıelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

Otonom kalkış ve iniş

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

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İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştir