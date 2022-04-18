Savunma sanayisi için 10 yeni Ar-Ge projesi

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TSK’nın ihtiyaçlarına yönelik savunma sanayisi projelerinin ortaya çıktığı SSB Ar-Ge Paneli toplantısının sekizincisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen SSB 8. Ar-Ge Paneli toplantısında 9 projenin başlatılmasına ve 1 alanda Geniş Alan Çağrısı’na (SAGA) çıkılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 119 Ar-Ge projesine SSB’nin 4,1 milyar liralık harcama yaptığını belirtti. Ayrıca ilki 2016 yılında yapılan Ar-Ge panellerinde bugüne kadar 49 projenin başlatılmasına ve 20 alanda Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrısı (SAGA) yayımlanmasına karar verildi.

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Onay verilen savunma sanayi Ar-Ge Projeleri

" Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması (SAS) Projesi " ile insansız denizaltı araçları başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarındaki uygulamalara hizmet edebilecek şekilde sentetik açıklıklı sualtı görüntüleme yeteneğinin yurt içinde kazanılması hedefleniyor. Bu kapsamda geniş bant akustik sensörlerin, yüksek çözünürlükte görüntülemeye yönelik sinyal işleme algoritmalarının geliştirilmesi öngörülüyor.

" ile insansız denizaltı araçları başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarındaki uygulamalara hizmet edebilecek şekilde sentetik açıklıklı sualtı görüntüleme yeteneğinin yurt içinde kazanılması hedefleniyor. Bu kapsamda geniş bant akustik sensörlerin, yüksek çözünürlükte görüntülemeye yönelik sinyal işleme algoritmalarının geliştirilmesi öngörülüyor. " Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi " ile askeri personelin vücut sinyallerinin takibi için kutanöz elektrot malzemelerinin üretimine yönelik, grafen esaslı, esnek, giyilebilir ve hassas sensör malzemelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek algılayıcı elektrotların elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektroensefalografi uygulamalarında kullanılarak nabız, kaslar ve beyinden kaynaklı fizyolojik sinyallerin invazif olmayan yöntemlerle toplanması öngörülüyor.

" ile askeri personelin vücut sinyallerinin takibi için kutanöz elektrot malzemelerinin üretimine yönelik, grafen esaslı, esnek, giyilebilir ve hassas sensör malzemelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek algılayıcı elektrotların elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektroensefalografi uygulamalarında kullanılarak nabız, kaslar ve beyinden kaynaklı fizyolojik sinyallerin invazif olmayan yöntemlerle toplanması öngörülüyor. " Seramik Katkılı Metal Matris Kompozit Malzemeler İçin Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi Projesi " ile gaz türbinli havacılık motorları parçalarında, aşınma direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ve mekanik mukavemet özelliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, eklemeli imalat teknolojisine uygun farklı kompozisyonlara sahip metal matris kompozit tozlarının hazırlanması ve bu tozların kullanılacağı eklemeli imalat prosesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

" ile gaz türbinli havacılık motorları parçalarında, aşınma direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ve mekanik mukavemet özelliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, eklemeli imalat teknolojisine uygun farklı kompozisyonlara sahip metal matris kompozit tozlarının hazırlanması ve bu tozların kullanılacağı eklemeli imalat prosesinin geliştirilmesi hedefleniyor. " Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi Projesi " ile gaz türbinli havacılık motorlarında yüksek sıcaklık türbin parçalarının üretiminde nikel bazlı süper alaşımlara alternatif olabilecek ötektik oksit seramik matris kompozit malzemelerin geliştirilmesi, farklı kompozisyon ve katkı malzemeleri için deney tasarımı gerçekleştirilmesi, yarı mamul külçe (ingot) olarak üretilmesi ve karakterizasyonun yapılması amaçlanıyor.

" ile gaz türbinli havacılık motorlarında yüksek sıcaklık türbin parçalarının üretiminde nikel bazlı süper alaşımlara alternatif olabilecek ötektik oksit seramik matris kompozit malzemelerin geliştirilmesi, farklı kompozisyon ve katkı malzemeleri için deney tasarımı gerçekleştirilmesi, yarı mamul külçe (ingot) olarak üretilmesi ve karakterizasyonun yapılması amaçlanıyor. " Düşük Faz Gürültüsüne Sahip Osilatör Geliştirme Projeleri " ile radar sistemlerinde kullanılan dialektrik ve kristal rezonatörler yardımıyla modellenen düşük faz gürültüsüne sahip osilatörlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

" ile radar sistemlerinde kullanılan dialektrik ve kristal rezonatörler yardımıyla modellenen düşük faz gürültüsüne sahip osilatörlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. " Göçmen Programı Geniş Alan Çağrısı " ile küresel konumlama sistemlerinin (KKS) çalışmadığı ya da engellendiği ortamlar için yenilikçi navigasyon kavram ve çözümlerinin oluşturulması, belirlenecek kriterler çerçevesinde en iyi çözümlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

" ile küresel konumlama sistemlerinin (KKS) çalışmadığı ya da engellendiği ortamlar için yenilikçi navigasyon kavram ve çözümlerinin oluşturulması, belirlenecek kriterler çerçevesinde en iyi çözümlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. " YIG Filtre Geliştirme Projesi " ile elektronik harp sistemleri, radar ikaz ve ELINT almaçlarında kullanılan, ayarlanabilir geniş bantlı filtrenin yurt içinde geliştirilmesi planlanıyor.

" ile elektronik harp sistemleri, radar ikaz ve ELINT almaçlarında kullanılan, ayarlanabilir geniş bantlı filtrenin yurt içinde geliştirilmesi planlanıyor. " Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Tehditlere Dayanımlı Önkat Limitleyici Geliştirme Projesi " ile yüksek güçlü elektromanyetik silahların haberleşme, radar, elektronik harp sistemlerine geçici ya da kalıcı zarar vermesini engelleyebilecek RF MEMS tabanlı limitleyici geliştirilmesi hedefleniyor.

" ile yüksek güçlü elektromanyetik silahların haberleşme, radar, elektronik harp sistemlerine geçici ya da kalıcı zarar vermesini engelleyebilecek RF MEMS tabanlı limitleyici geliştirilmesi hedefleniyor. " X Band RF Uygulamaya Özgü Tümdevre (TETİK) Yurt İçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi " ile SiGe Kütüphane Projesi kapsamda ortaya konulan Proses Tasarım Kiti (PTK) ve Kütüphanesi kullanılarak çeşitli mühimmatlarda kullanılmak üzere tümdevre (ASIC) geliştirilmesi amaçlanıyor.

" ile SiGe Kütüphane Projesi kapsamda ortaya konulan Proses Tasarım Kiti (PTK) ve Kütüphanesi kullanılarak çeşitli mühimmatlarda kullanılmak üzere tümdevre (ASIC) geliştirilmesi amaçlanıyor. "Ku-Bant Çok Fonksiyonlu RF Çip (RF CoreChip) Yurt İçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi" ile yeni nesil AESA radarlarında kullanılmak üzere hüzme oluşturucu (beamformer) çok fonksiyonlu çipin SiGe BiCMOS teknolojisi kullanılarak geliştirilmesi planlanıyor.

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