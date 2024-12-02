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    Savunma sanayisinde ihracat 6 milyar dolara doğru ilerliyor: İşte rakamlar

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin Kasım ayında 637 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 2024 yılında şimdiye kadar ise 5.76 milyar dolar ihracat gerçekleşti.
    Savunma sanayisinde ihracat 6 milyar dolara doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Yüksek katma değerli savunma sanayi ürünlerinin ihracatında kalıcı bir artış sağlamak için savunma sanayii sektörümüzle hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayi ihracatımız, kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 32.3 artış kaydederek 637.199 milyon dolar olarak gerçekleşti.” dedi.

    Savunma sanayisi 6 milyar dolar gidiyor

    Türk savunma sanayisi 2024 yılının ilk 11 ayında böylelikle toplamda 5 milyar 761 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4’lik bir artış anlamına geliyor. Son 1 yıllık süre zarfına bakıldığında ise yüzde 18.4'lük bir artış kaydedilerek 6 milyar 479 milyon dolara ulaşıldı.

    Savunma sanayi şirketlerinin dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale geldiğini vurgulayan Görgün, "Savunma sanayi şirketlerimiz, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

    2024 hedefi tutacak mı?

    11 ayda 5.76 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşılmış olsa da 2024 yılı hedefi kıl payı ile ıskalanacak gibi görünüyor. Haluk Görgün, 2024 yılı için 6.5 milyar dolarlık hedefleri olduğunu açıklamıştı. Ancak mevcut durumda 6 ila 6.2 milyar dolar ile yılın kapatılması öngörülüyor. Bununla birlikte 2025 yılı için savunma ve havacılık sektöründe 7.3 milyar dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

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